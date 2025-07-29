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Лига Европы
29 июля 2025, 03:02 | Обновлено 29 июля 2025, 03:07
222
0

Приговор от Юргена. Клопп следил за звездой Шахтера в матче с Бешикташем

Известный тренер отслеживал игру Марлона Гомеса

29 июля 2025, 03:02 | Обновлено 29 июля 2025, 03:07
222
0
Приговор от Юргена. Клопп следил за звездой Шахтера в матче с Бешикташем
ФК Шахтер. Марлон Гомес

Бывший главный тренер «Ливерпуля», а ныне глава международного спортивного отдела группы Red Bull Юрген Клопп следил за игрой полузащитника донецкого «Шахтера» Марлона Гомеса в первом матче квалификационного раунда Лиги Европы с «Бешикташем», сообщает Milliyet.

По информации источника, немецкий специалист присутствовал на стадионе "Тюпраш" в Стамбуле в четверг 24 июля и был доволен выступлением 21-летнего бразильца, которого он хочет подписать в РБ "Лейпциг".

«Шахтер» победил «Бешикташ» в выездном матче со счетом 4:2. Марлон провел на поле 56 минут, результативными действиями во встрече он не отличился.

Сообщалось, что РБ «Лейпциг» продолжает переговоры с «Шахтером» по поводу Гомеса.

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Шахтер Донецк Бешикташ Шахтер - Бешикташ Лига Европы Марлон Гомес Юрген Клопп
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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