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Англия
29 июля 2025, 02:15 | Обновлено 29 июля 2025, 02:35
121
0

У Грилиша есть вариант из АПЛ. Им интересуется клуб с украинцем в составе

Эвертон хочет взять звездного англичанина в аренду

29 июля 2025, 02:15 | Обновлено 29 июля 2025, 02:35
121
0
У Грилиша есть вариант из АПЛ. Им интересуется клуб с украинцем в составе
Getty Images/Global Images Ukraine

29-летний английский полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш может продолжить карьеру в «Эвертоне».

По информации издания talkSPORT, команды в ближайшее время приступят к переговорам. «Ириски» заинтересованы в аренде игрока в год с последующей опцией выкупа.

Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола сообщил Грилишу, что не рассчитывает на него.

Грилиш может стать одноклубником украинца Виталия Миколенко, считающегося основным игроком команды.

Джек Грилиш присоединился к «Манчестер Сити» из «Астон Виллы» в 2021 году за 117 миллионов евро.

Раньше была информация, что Грилишем интересовался итальянский «Наполи».

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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