У Грилиша есть вариант из АПЛ. Им интересуется клуб с украинцем в составе

29-летний английский полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш может продолжить карьеру в «Эвертоне».

По информации издания talkSPORT, команды в ближайшее время приступят к переговорам. «Ириски» заинтересованы в аренде игрока в год с последующей опцией выкупа.

Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола сообщил Грилишу, что не рассчитывает на него.

Грилиш может стать одноклубником украинца Виталия Миколенко, считающегося основным игроком команды.

Джек Грилиш присоединился к «Манчестер Сити» из «Астон Виллы» в 2021 году за 117 миллионов евро.

Раньше была информация, что Грилишем интересовался итальянский «Наполи».