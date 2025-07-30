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  4. Серхио Рамос назвал лучшего футболиста в истории. Он очень страдал
Испания
30 июля 2025, 03:30 |
127
1

Серхио Рамос назвал лучшего футболиста в истории. Он очень страдал

Испанец выделил Лионеля Месси

30 июля 2025, 03:30 |
127
1
Серхио Рамос назвал лучшего футболиста в истории. Он очень страдал
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Рамос

Бывший защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос, который сейчас защищает цвета мексиканского клуба «Монтерей», выбрал лучшего футболиста в истории футбола.

«Несколько лет игры против Лионеля Месси были страданием для меня. Сейчас я наслаждаюсь его игрой. Он лучший игрок, которого когда-либо воспитывал футбол», – сказал Рамос.

Ранее легендарный испанский защитник Серхио Рамос назвал футболиста, который должен выиграть Золотой мяч 2025. Испанский игрок выделил лучшего бомбардира Ла Лиги Килиана Мбаппе.

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Серхио Рамос Лионель Месси
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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Александр Бондарь
Про кристину дырявую даже не вспомнил
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