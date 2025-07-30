Серхио Рамос назвал лучшего футболиста в истории. Он очень страдал
Испанец выделил Лионеля Месси
Бывший защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос, который сейчас защищает цвета мексиканского клуба «Монтерей», выбрал лучшего футболиста в истории футбола.
«Несколько лет игры против Лионеля Месси были страданием для меня. Сейчас я наслаждаюсь его игрой. Он лучший игрок, которого когда-либо воспитывал футбол», – сказал Рамос.
Ранее легендарный испанский защитник Серхио Рамос назвал футболиста, который должен выиграть Золотой мяч 2025. Испанский игрок выделил лучшего бомбардира Ла Лиги Килиана Мбаппе.
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