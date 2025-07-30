Серхио Рамос назвал лучшего футболиста в истории. Он очень страдал

Бывший защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос, который сейчас защищает цвета мексиканского клуба «Монтерей», выбрал лучшего футболиста в истории футбола.

«Несколько лет игры против Лионеля Месси были страданием для меня. Сейчас я наслаждаюсь его игрой. Он лучший игрок, которого когда-либо воспитывал футбол», – сказал Рамос.

Ранее легендарный испанский защитник Серхио Рамос назвал футболиста, который должен выиграть Золотой мяч 2025. Испанский игрок выделил лучшего бомбардира Ла Лиги Килиана Мбаппе.