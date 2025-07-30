110 млн евро. Звезда сборной Украины примет участие в крупном трансфере
Илья Забарный и Лукаc Шевалье присоединятся к «ПСЖ»
Французский «ПСЖ» спешит закрыть два трансфера, общая стоимость которых составит 110 миллионов евро.
Парижане приняли решение пойти на условия «Борнмута» и купить Илью Забарного за 70 миллионов евро. Кроме этого, в ближайшие дни состав парижан пополнит вратарь «Лилля» Лукаc Шевалье, стоимость которого составит 40 млн евро.
Источник отмечает, что парижанам удалось выиграть конкуренцию за Забарного у «Ливерпуля».
В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее сообщалось, что Забарный может помочь «Борнмуту» установить сразу два трансферных рекорда.
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