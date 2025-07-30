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  4. 110 млн евро. Звезда сборной Украины примет участие в крупном трансфере
Англия
30 июля 2025, 03:11 |
388
1

110 млн евро. Звезда сборной Украины примет участие в крупном трансфере

Илья Забарный и Лукаc Шевалье присоединятся к «ПСЖ»

30 июля 2025, 03:11 |
388
1
110 млн евро. Звезда сборной Украины примет участие в крупном трансфере
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Французский «ПСЖ» спешит закрыть два трансфера, общая стоимость которых составит 110 миллионов евро.

Парижане приняли решение пойти на условия «Борнмута» и купить Илью Забарного за 70 миллионов евро. Кроме этого, в ближайшие дни состав парижан пополнит вратарь «Лилля» Лукаc Шевалье, стоимость которого составит 40 млн евро.

Источник отмечает, что парижанам удалось выиграть конкуренцию за Забарного у «Ливерпуля».

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее сообщалось, что Забарный может помочь «Борнмуту» установить сразу два трансферных рекорда.

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Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
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Александр Бондарь
Все правильно,а кацапа нахер от туда
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