ФОТО. Встреча старых друзей. Экс-игрок Шахтера посетил тренировку

Эксфорвард донецкого «Шахтера» Эдуардо встретился с командой в Словении, где «горняки» проводят тренировочный сбор и подготовку к ответному матчу квалификационного раунда Лиги Европы.

Соперником «Шахтера» будет турецкий «Бешикташ», которого украинский коллектив обыграл на выезде 4:2.

Эдуардо же выступал за дончан с 2010 по 2016 год. На счету хорвата бразильского происхождения 110 матчей и 38 забитых мячей.

Форвард становился четыре раза чемпионом Украины, столько же принимал Кубок страны. В сезоне 2015/16 стал полуфиналистом Лиги Европы.

Эдуардо выступал за сборную Хорватии вместе с Дарио Срной, работающим в структуре донецкого «Шахтера».

Ранее стало известно, что «Шахтер» отправил подарок Мирчи Луческу.