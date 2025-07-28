ФОТО. Встреча старых друзей. Экс-игрок Шахтера посетил тренировку
Эдуардо да Силва встретился с командой в Словении
Эксфорвард донецкого «Шахтера» Эдуардо встретился с командой в Словении, где «горняки» проводят тренировочный сбор и подготовку к ответному матчу квалификационного раунда Лиги Европы.
Соперником «Шахтера» будет турецкий «Бешикташ», которого украинский коллектив обыграл на выезде 4:2.
Эдуардо же выступал за дончан с 2010 по 2016 год. На счету хорвата бразильского происхождения 110 матчей и 38 забитых мячей.
Форвард становился четыре раза чемпионом Украины, столько же принимал Кубок страны. В сезоне 2015/16 стал полуфиналистом Лиги Европы.
Эдуардо выступал за сборную Хорватии вместе с Дарио Срной, работающим в структуре донецкого «Шахтера».
Ранее стало известно, что «Шахтер» отправил подарок Мирчи Луческу.
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