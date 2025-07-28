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Украина. Премьер лига
28 июля 2025, 22:51 | Обновлено 28 июля 2025, 22:52
816
1

ФОТО. Встреча старых друзей. Экс-игрок Шахтера посетил тренировку

Эдуардо да Силва встретился с командой в Словении

28 июля 2025, 22:51 | Обновлено 28 июля 2025, 22:52
816
1
ФОТО. Встреча старых друзей. Экс-игрок Шахтера посетил тренировку
ФК Шахтер. Дарио Срна и Эдуардо

Эксфорвард донецкого «Шахтера» Эдуардо встретился с командой в Словении, где «горняки» проводят тренировочный сбор и подготовку к ответному матчу квалификационного раунда Лиги Европы.

Соперником «Шахтера» будет турецкий «Бешикташ», которого украинский коллектив обыграл на выезде 4:2.

Эдуардо же выступал за дончан с 2010 по 2016 год. На счету хорвата бразильского происхождения 110 матчей и 38 забитых мячей.

Форвард становился четыре раза чемпионом Украины, столько же принимал Кубок страны. В сезоне 2015/16 стал полуфиналистом Лиги Европы.

Эдуардо выступал за сборную Хорватии вместе с Дарио Срной, работающим в структуре донецкого «Шахтера».

Ранее стало известно, что «Шахтер» отправил подарок Мирчи Луческу.

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Эдуардо да Силва Шахтер Донецк Бешикташ Шахтер - Бешикташ Лига Европы Дарио Срна тренировка фото
Александр Сильченко Источник: ФК Шахтер Донецк
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Disiny7
Эдіку респект, клубні кольорі не зраджує
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