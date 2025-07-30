Флик решил выгнать игрока Барселоны из клуба. Он расторгнет контракт

33-летний испанский полузащитник «Барселоны» Ориоль Ромеу готовится покинуть каталонский клуб.

По информации испанских СМИ, Ромеу не входит в планы главного тренера Ханси-Дитера Флика. Немецкий специалист четко заявил игроку, что у него нет места в клубе.

«Барселона» готова предложить Ромеу расторжение контракта с выплатой его годовой зарплаты. У игрока в настоящее время действует контракт до лета 2026 года.

Ранее сообщалось, что главным претендентом на футболиста является «Жирона», которая не прочь вернуть полузащитника назад. Специалист клуба Мичел ценит мастерство Ориоля и хочет войти в сезон именно с Ромеу в составе.