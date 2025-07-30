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  4. Флик решил выгнать игрока Барселоны из клуба. Он расторгнет контракт
Испания
30 июля 2025, 00:59 |
262
0

Флик решил выгнать игрока Барселоны из клуба. Он расторгнет контракт

Ориоль Ромеу не входит в планы немецкого тренера

30 июля 2025, 00:59 |
262
0
Флик решил выгнать игрока Барселоны из клуба. Он расторгнет контракт
Getty Images/Global Images Ukraine. Ориоль Ромеу

33-летний испанский полузащитник «Барселоны» Ориоль Ромеу готовится покинуть каталонский клуб.

По информации испанских СМИ, Ромеу не входит в планы главного тренера Ханси-Дитера Флика. Немецкий специалист четко заявил игроку, что у него нет места в клубе.

«Барселона» готова предложить Ромеу расторжение контракта с выплатой его годовой зарплаты. У игрока в настоящее время действует контракт до лета 2026 года.

Ранее сообщалось, что главным претендентом на футболиста является «Жирона», которая не прочь вернуть полузащитника назад. Специалист клуба Мичел ценит мастерство Ориоля и хочет войти в сезон именно с Ромеу в составе.

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Ориоль Ромеу Ханс-Дитер Флик Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу расторжение контракта
Дмитрий Олейник Источник: El Nacional
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