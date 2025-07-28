ОФИЦИАЛЬНО. Замена Дьекерешу. Спортинг подписал забивного форварда
Луис Хавьер Суарес стал игроком португальского клуба
27-летний колумбийский форвард «Альмерии» Луис Хавьер Суарес стал игроком лиссабонского «Спортинга».
Об этом сообщили на официальном сайте клуба.
Новичок «Спортинга» подписал контракт до лета 2030 года, а заплатил португальский клуб за футболиста чуть больше 22 миллионов евро.
В прошлом сезоне Суарес провел в составе «Альмерии» 43 матча и забил 31 мяч.
Также Суарес выступал за «Монако», «Гранаду», «Уотфорд», «Сарагосу», «Химнастик» и «Леонес».
Ранее «Спортинг» продал в «Арсенал» звездного шведа – Виктора Дьекереша.
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