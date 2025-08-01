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  4. Хаби АЛОНСО: «Он как Джуд Беллингем среди защитников»
Испания
01 августа 2025, 00:38 |
144
0

Хаби АЛОНСО: «Он как Джуд Беллингем среди защитников»

Тренер впечатлен игрой Уильяма Салиба

01 августа 2025, 00:38 |
144
0
Хаби АЛОНСО: «Он как Джуд Беллингем среди защитников»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо хочет, чтобы руководство «королевского клуба» купило у лондонского «Арсенала» защитника Уильяма Салиба.

«Он как Джуд Беллингем среди защитников», — сказал Хаби Алонсо совету директоров «Реала» о Салибе.

В сезоне 2024/25 защитник провел 51 матч во всех турнирах, в которых забил два гола. Ориентировочная стоимость Уильяма составляет 80 млн евро.

Ранее сообщалось, что в Лондоне намерены сделать все возможное, чтобы продолжить сотрудничество с французским защитником.

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Вильям Салиба Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Хаби Алонсо Арсенал Лондон
Дмитрий Олейник Источник
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