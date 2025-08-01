Хаби АЛОНСО: «Он как Джуд Беллингем среди защитников»
Тренер впечатлен игрой Уильяма Салиба
Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо хочет, чтобы руководство «королевского клуба» купило у лондонского «Арсенала» защитника Уильяма Салиба.
«Он как Джуд Беллингем среди защитников», — сказал Хаби Алонсо совету директоров «Реала» о Салибе.
В сезоне 2024/25 защитник провел 51 матч во всех турнирах, в которых забил два гола. Ориентировочная стоимость Уильяма составляет 80 млн евро.
Ранее сообщалось, что в Лондоне намерены сделать все возможное, чтобы продолжить сотрудничество с французским защитником.
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