Хаби АЛОНСО: «Он как Джуд Беллингем среди защитников»

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо хочет, чтобы руководство «королевского клуба» купило у лондонского «Арсенала» защитника Уильяма Салиба.

«Он как Джуд Беллингем среди защитников», — сказал Хаби Алонсо совету директоров «Реала» о Салибе.

В сезоне 2024/25 защитник провел 51 матч во всех турнирах, в которых забил два гола. Ориентировочная стоимость Уильяма составляет 80 млн евро.

Ранее сообщалось, что в Лондоне намерены сделать все возможное, чтобы продолжить сотрудничество с французским защитником.