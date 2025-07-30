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  4. Самый богатый клуб отправил Реалу предложение по Лунину и получил ответ
Испания
30 июля 2025, 05:05 |
909
0

Самый богатый клуб отправил Реалу предложение по Лунину и получил ответ

Украинца хотел арендовать «Ньюкасл»

30 июля 2025, 05:05 |
909
0
Самый богатый клуб отправил Реалу предложение по Лунину и получил ответ
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин получил предложение покинуть мадридский «Реал» этим летом.

По информации СМИ, последним клубом, который сделал предложение по украинскому вратарю, был «Ньюкасл», у которого самые богатые владельцы в мировом футболе. «Сороки» предложили «бланкос» годовую аренду украинца за три миллиона евро. Однако «Реал» отклонил это предложение. «Галактикос» рассматривают только трансфер минимум за 20 миллионов евро.

Сам Лунин решил следующий сезон провести в «Реале» и навязать конкуренцию Куртуа.

В прошлом сезоне Лунин провел 14 матчей, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что трансфер Лунина рассматривает мюнхенская «Бавария».

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Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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