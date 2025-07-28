ФОТО. Как выглядит арена в Люблине, на которой Динамо сыграет в ЛЧ

Киевское Динамо продолжает борьбу в квалификации Лиги чемпионов сезона 2025/26.

29 июля в 21:00 в польском Люблине состоится ответный матч Q2 ЛЧ: Динамо примет мальтийский клуб Хамрун Спартанс.

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Неделю назад в первом матче в гостях киевляне добились уверенной победы со счетом 3:0.

Голы на свой счет записали Владислав Ванат, Виталий Буяльский и Назар Волошин.

ФОТО. Как выглядит арене в Люблине, на которой Динамо сыграет в ЛЧ