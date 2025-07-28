Лига чемпионов28 июля 2025, 22:12 | Обновлено 28 июля 2025, 22:37
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ФОТО. Как выглядит арена в Люблине, на которой Динамо сыграет в ЛЧ
29 июля киевская команда проведет ответный матч Q2 против Хамрун Спартанс
28 июля 2025, 22:12 | Обновлено 28 июля 2025, 22:37
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Киевское Динамо продолжает борьбу в квалификации Лиги чемпионов сезона 2025/26.
29 июля в 21:00 в польском Люблине состоится ответный матч Q2 ЛЧ: Динамо примет мальтийский клуб Хамрун Спартанс.
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Неделю назад в первом матче в гостях киевляне добились уверенной победы со счетом 3:0.
Голы на свой счет записали Владислав Ванат, Виталий Буяльский и Назар Волошин.
ФОТО. Как выглядит арене в Люблине, на которой Динамо сыграет в ЛЧ
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