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Лига чемпионов
28 июля 2025, 22:12 | Обновлено 28 июля 2025, 22:37
720
1

ФОТО. Как выглядит арена в Люблине, на которой Динамо сыграет в ЛЧ

29 июля киевская команда проведет ответный матч Q2 против Хамрун Спартанс

28 июля 2025, 22:12 | Обновлено 28 июля 2025, 22:37
720
1
ФОТО. Как выглядит арена в Люблине, на которой Динамо сыграет в ЛЧ
ФК Динамо

Киевское Динамо продолжает борьбу в квалификации Лиги чемпионов сезона 2025/26.

29 июля в 21:00 в польском Люблине состоится ответный матч Q2 ЛЧ: Динамо примет мальтийский клуб Хамрун Спартанс.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Неделю назад в первом матче в гостях киевляне добились уверенной победы со счетом 3:0.

Голы на свой счет записали Владислав Ванат, Виталий Буяльский и Назар Волошин.

ФОТО. Как выглядит арене в Люблине, на которой Динамо сыграет в ЛЧ

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Динамо Киев Лига чемпионов Хамрун Спартанс стадионы Люблин фото Мотор Люблин
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 1
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Vbolivalnyk-Peter
Я так розумію sport.ua розпочинає "серію" новин, оскільки більше немає в спортивному світі цікавих новин про що писати... От на відео з тренуванням Динамо зовсім не видно як виглядає стадіон.....
Знаючи як sport.ua вміє зробити з однієї події 20 новин, ризикну припустити, що на черзі новини під назвою: Як виглядають роздягальні на Стадіоні в Любліні; Як виглядають підтрибунні приміщення на стадіоні в Любліні; Як виглядають туалети на стадіоні в Любліні; Як виглядають фудкори на стадіоні в Любліні...
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