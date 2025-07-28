Где смотреть онлайн матч квалификации ЛЧ Динамо Киев – Хамрун Спартанс
29 июля в 21:00 состоится ответный матч второго раунда отбора к ЛЧ
Киевское Динамо продолжает борьбу в квалификации Лиги чемпионов сезона 2025/26.
29 июля в 21:00 в польском Люблине состоится ответный матч второго раунда ЛЧ: Динамо Киев примет мальтийский клуб Хамрун Спартанс.
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Неделю назад в первом матче в гостях киевляне добились уверенной победы со счетом 3:0. Голы на свой счет записали Владислав Ванат, Виталий Буяльский и Назар Волошин.
Победитель этой дуэли выйдет в третий квалификационный раунд ЛЧ, где встретится с сильнейшим из пары Пафос – Маккаби Тель-Авив (первая игра – 1:1).
Проигравший будет дальше играть в квалификации Лиги Европы, где соперником станет неудачник той же пары – Пафос или Маккаби Т-А.
Где смотреть онлайн матч квалификации ЛЧ Динамо Киев – Хамрун Спартанс
Видеотрансляцию матча проводят телеканал 2+2 и Kyivstar TV.
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