ВИДЕО. Как Малиновский сделал победный ассист за Дженоа в спарринге
В контрольном матче команда Дженоа обыграла клуб Мантова со счетом 3:2
Украинский полузащитник Руслан Малиновский отметился голевой передачей в товарищеском матче за «Дженоа» против «Мантовы».
В поединке против представителя Серии C украинец оформил ассист на 84-й минуте. После его передачи норвежец Мортен Торсбю забил победный гол (3:2).
В первом тайме «Дженоа» проигрывала 0:1, однако после перерыва сумела трижды поразить ворота соперника и одержать волевую победу.
Это первое результативное действие Малиновского в контрольных матчах команды в летнее межсезонье-2025.
Товарищеский матч. 26 июля 2025
Дженоа (Италия) – Мантова (Италия) – 3:2
Голы: Маркандалли, 54, Вентурино, 60, Торсбю, 84 – Радаелли, 22, Галуппини, 82 (пен)
ВИДЕО. Как Малиновский сделал победный ассист за Дженоа
Видео голов и обзор матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Джанлуиджи Доннарумма готовится к смене клубной прописки
Питер Итодо Мандела и Батон Забергья продолжат карьеру в чемпионате Украины