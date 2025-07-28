ВИДЕО. Как Малиновский сделал победный ассист за Дженоа в спарринге

Украинский полузащитник Руслан Малиновский отметился голевой передачей в товарищеском матче за «Дженоа» против «Мантовы».

В поединке против представителя Серии C украинец оформил ассист на 84-й минуте. После его передачи норвежец Мортен Торсбю забил победный гол (3:2).

В первом тайме «Дженоа» проигрывала 0:1, однако после перерыва сумела трижды поразить ворота соперника и одержать волевую победу.

Это первое результативное действие Малиновского в контрольных матчах команды в летнее межсезонье-2025.

Товарищеский матч. 26 июля 2025

Дженоа (Италия) – Мантова (Италия) – 3:2

Голы: Маркандалли, 54, Вентурино, 60, Торсбю, 84 – Радаелли, 22, Галуппини, 82 (пен)

ВИДЕО. Как Малиновский сделал победный ассист за Дженоа

Видео голов и обзор матча