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Товарищеские матчи
Дженоа
26.07.2025 17:00 – FT 3 : 2
Мантова
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
28 июля 2025, 20:51 | Обновлено 28 июля 2025, 21:01
438
0

ВИДЕО. Как Малиновский сделал победный ассист за Дженоа в спарринге

В контрольном матче команда Дженоа обыграла клуб Мантова со счетом 3:2

28 июля 2025, 20:51 | Обновлено 28 июля 2025, 21:01
438
0
ВИДЕО. Как Малиновский сделал победный ассист за Дженоа в спарринге
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Украинский полузащитник Руслан Малиновский отметился голевой передачей в товарищеском матче за «Дженоа» против «Мантовы».

В поединке против представителя Серии C украинец оформил ассист на 84-й минуте. После его передачи норвежец Мортен Торсбю забил победный гол (3:2).

В первом тайме «Дженоа» проигрывала 0:1, однако после перерыва сумела трижды поразить ворота соперника и одержать волевую победу.

Это первое результативное действие Малиновского в контрольных матчах команды в летнее межсезонье-2025.

Товарищеский матч. 26 июля 2025

Дженоа (Италия) – Мантова (Италия) – 3:2

Голы: Маркандалли, 54, Вентурино, 60, Торсбю, 84 – Радаелли, 22, Галуппини, 82 (пен)

ВИДЕО. Как Малиновский сделал победный ассист за Дженоа

Видео голов и обзор матча

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Руслан Малиновский Дженоа Мантова товарищеские матчи видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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