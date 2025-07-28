Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр ШОВКОВСКИЙ: «У него вообще не очень простая травма»
Украина. Премьер лига
28 июля 2025, 21:04 |
896
0

Александр ШОВКОВСКИЙ: «У него вообще не очень простая травма»

Тренер рассказал о кадровых проблемах накануне матча Лиги чемпионов

28 июля 2025, 21:04 |
896
0
Александр ШОВКОВСКИЙ: «У него вообще не очень простая травма»
ФК Динамо. Александр Шовковский

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский рассказал о кадровых проблемах киевлян накануне ответного матча 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Хамрун Спартанс».

«К сожалению, продолжают лечиться Анхель Торрес и Валентин Рубчинский. У Валентина вообще очень сложная травма. Мы вынуждены были отправить его в Киев, чтобы он там проходил обследование и лечение. К сожалению, у него рецидив травмы ахиллова сухожилия, и он в ближайшее время не сможет нам помочь. Он должен некоторое время находиться в специальном жестком лангеты для того, чтобы минимум нагрузки было на голеностоп. И это минус один игрок, я думаю, что на ближайшие несколько недель точно. Если не месяц.

Анхель Торрес восстанавливается, восстановление идет своим чередом, но нужно выдержать определенные сроки, чтобы он вернулся в группу. И, к сожалению, в этой игре мы не сможем рассчитывать на Виталия Буяльского. У него есть повреждение, и чтобы не усугубить ситуацию, мы вынуждены оставить его вне заявки на игру», – сказал Шовковский.

Ранее Луческу рассказал, почему покинул киевское «Динамо», и вспомнил «Шахтер».

По теме:
Динамо установило ценник на Константина Вивчаренко
Динамо Киев – Хамрун Спартанс. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов
Где смотреть онлайн матч квалификации ЛЧ Динамо Киев – Хамрун Спартанс
Динамо Киев травма Виталий Буяльский Лига чемпионов Валентин Рубчинский Анхель Торрес
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо анонсировало бесплатную трансляцию ответного матча с Хамруном
Футбол | 28 июля 2025, 17:18 19
Динамо анонсировало бесплатную трансляцию ответного матча с Хамруном
Динамо анонсировало бесплатную трансляцию ответного матча с Хамруном

Матч начнется 29 июля в 21:00 по киевскому времени

ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала полузащитника бразильского Крузейро
Футбол | 28 июля 2025, 21:15 0
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала полузащитника бразильского Крузейро
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала полузащитника бразильского Крузейро

Фернандо Энрике будет помогать команде добиваться результатов

УСИК: «Эта страна второй дом для меня. Я очень благодарен ей»
Бокс | 28.07.2025, 03:07
УСИК: «Эта страна второй дом для меня. Я очень благодарен ей»
УСИК: «Эта страна второй дом для меня. Я очень благодарен ей»
Лучший игрок сборной Украины может перейти в Челси
Футбол | 28.07.2025, 05:02
Лучший игрок сборной Украины может перейти в Челси
Лучший игрок сборной Украины может перейти в Челси
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Как он, черт возьми, выехал на бой Усика?»
Бокс | 28.07.2025, 02:48
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Как он, черт возьми, выехал на бой Усика?»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Как он, черт возьми, выехал на бой Усика?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Боб АРУМ: «Он хорошо дрался для своего возраста, но бой был равным»
Боб АРУМ: «Он хорошо дрался для своего возраста, но бой был равным»
26.07.2025, 19:42 1
Бокс
БЕЛЛЬЮ: «Вам не понравится, но он единственный, кто может победить Усика»
БЕЛЛЬЮ: «Вам не понравится, но он единственный, кто может победить Усика»
27.07.2025, 09:01 3
Бокс
«Печальный конец». Лучший тренер в боксе рассказал, когда проиграет Усик
«Печальный конец». Лучший тренер в боксе рассказал, когда проиграет Усик
26.07.2025, 21:30 4
Бокс
Новичок АПЛ хочет подписать вратаря Шахтера. Клуб отправил запрос
Новичок АПЛ хочет подписать вратаря Шахтера. Клуб отправил запрос
26.07.2025, 17:59 27
Футбол
Забарный провел беседу с Энрике. Украинец принял судьбоносное решение
Забарный провел беседу с Энрике. Украинец принял судьбоносное решение
26.07.2025, 22:42 16
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Шахтера, который не нужен Турану, перешел в Динамо Тб
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Шахтера, который не нужен Турану, перешел в Динамо Тб
27.07.2025, 14:03 1
Футбол
Для Кличко нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
Для Кличко нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
27.07.2025, 09:42 11
Бокс
Кривцов нашел команду после ухода из Интер Майами. Вернулся в Украину
Кривцов нашел команду после ухода из Интер Майами. Вернулся в Украину
27.07.2025, 11:41 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем