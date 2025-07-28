Александр ШОВКОВСКИЙ: «У него вообще не очень простая травма»

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский рассказал о кадровых проблемах киевлян накануне ответного матча 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Хамрун Спартанс».

«К сожалению, продолжают лечиться Анхель Торрес и Валентин Рубчинский. У Валентина вообще очень сложная травма. Мы вынуждены были отправить его в Киев, чтобы он там проходил обследование и лечение. К сожалению, у него рецидив травмы ахиллова сухожилия, и он в ближайшее время не сможет нам помочь. Он должен некоторое время находиться в специальном жестком лангеты для того, чтобы минимум нагрузки было на голеностоп. И это минус один игрок, я думаю, что на ближайшие несколько недель точно. Если не месяц.

Анхель Торрес восстанавливается, восстановление идет своим чередом, но нужно выдержать определенные сроки, чтобы он вернулся в группу. И, к сожалению, в этой игре мы не сможем рассчитывать на Виталия Буяльского. У него есть повреждение, и чтобы не усугубить ситуацию, мы вынуждены оставить его вне заявки на игру», – сказал Шовковский.

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