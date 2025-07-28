Луческу рассказал, почему покинул киевское Динамо и вспомнил Шахтер

Известный румынский тренер Мирча Луческу поделился мнением о своей работе в чемпионате Украины, где он возглавлял донецкий «Шахтер» (2004-2016) и киевское «Динамо» (2020-2023).

«Мы победили во внутреннем чемпионате, где у команды не было традиций, и в Европе (Кубок УЕФА – прим). Также мы выпустили много игроков, которые впоследствии зарекомендовали себя в высших лигах: Фернандиньо, Виллиан, Алекс Тейшейра, Фред, Дуглас Коста, Мхитарян, Мудрик», – вспомнил тренер период во главе «горняков».

Кроме того, Луческу признался, почему ушел из киевского «Динамо» в 2023 году:

«Я принял предложение возглавить киевский клуб в 75 лет, и это подтверждает, что возраст никогда не был для меня бременем. Однако потом началась война, и стало невозможным играть в футбол так, как хотел этого я», – сообщил тренер.

В июле Луческу посетил товарищеский матч, в котором сыграли киевское «Динамо» и румынский «Корвинул». Команды не сумели определить победителя – поединок завершился со счетом 0:0.