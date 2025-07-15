15 июля состоялся товарищеский матч между командами Динамо Киев (Украина) и Корвинул (Румыния).

Поединок прошел на стадионе Krauterdorfstadion Sochau в австрийском городе Зехау. Игра завершилась со счетом 0:0.

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На встрече присутствовал 79-летний румынский специалист Мирча Луческу, который тренировал бело-синих с 2020 по 2023 года.

А Корвинул является его первым клубом, который он возглавлял в своей тренерской карьере. Луческу был наставником румынского коллектива в период с 1979 по 1982 года.

ФОТО. Луческу посетил матч Динамо с командой, которую он тренировал в 80-е