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  4. ФОТО. Луческу посетил матч Динамо с командой, которую он тренировал в 80-е
Украина. Премьер лига
15 июля 2025, 23:26 |
355
0

ФОТО. Луческу посетил матч Динамо с командой, которую он тренировал в 80-е

Мирча побывал на спарринге киевлян против ФК Корвинул (0:0)

15 июля 2025, 23:26 |
355
0
ФОТО. Луческу посетил матч Динамо с командой, которую он тренировал в 80-е
ФК Динамо Киев

15 июля состоялся товарищеский матч между командами Динамо Киев (Украина) и Корвинул (Румыния).

Поединок прошел на стадионе Krauterdorfstadion Sochau в австрийском городе Зехау. Игра завершилась со счетом 0:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На встрече присутствовал 79-летний румынский специалист Мирча Луческу, который тренировал бело-синих с 2020 по 2023 года.

А Корвинул является его первым клубом, который он возглавлял в своей тренерской карьере. Луческу был наставником румынского коллектива в период с 1979 по 1982 года.

ФОТО. Луческу посетил матч Динамо с командой, которую он тренировал в 80-е

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Корвинул Мирча Луческу фото товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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