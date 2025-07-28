Пеп ГВАРДИОЛА: «Все кончено навсегда – это конец»
Тренер не вернется в «Барселону»
Главный тренер «Манчестер Сити» испанский специалист Пеп Гвардиола рассказал, рассматривает ли он в будущем возвращение в «Барселону».
«Возвращение в «Барселону»? Да нет, все кончено, навсегда. Это была очень красивая история, но ей пришел конец. Могу ли я в будущем стать президентом «Барсы»? Да нет, в этом я не силен», – сказал Пеп.
Гвардиола тренировал «Барсу» с 2008 по 2012 год – выиграл три Ла Лиги и две Лиги чемпионов.
Ранее известный испанский тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола вспомнил, как трудно его командам было играть против английского вингера Тео Волкотта.
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