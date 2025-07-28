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  4. Пеп ГВАРДИОЛА: «Все кончено навсегда – это конец»
Испания
28 июля 2025, 18:58 |
2826
1

Пеп ГВАРДИОЛА: «Все кончено навсегда – это конец»

Тренер не вернется в «Барселону»

28 июля 2025, 18:58 |
2826
1
Пеп ГВАРДИОЛА: «Все кончено навсегда – это конец»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» испанский специалист Пеп Гвардиола рассказал, рассматривает ли он в будущем возвращение в «Барселону».

«Возвращение в «Барселону»? Да нет, все кончено, навсегда. Это была очень красивая история, но ей пришел конец. Могу ли я в будущем стать президентом «Барсы»? Да нет, в этом я не силен», – сказал Пеп.

Гвардиола тренировал «Барсу» с 2008 по 2012 год – выиграл три Ла Лиги и две Лиги чемпионов.

Ранее известный испанский тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола вспомнил, как трудно его командам было играть против английского вингера Тео Волкотта.

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Дмитрий Олейник Источник
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Комментарии 1
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Lulinnha
Вот что в нём подкупает та это прямота и ясность своих целей в карьере. Чётко намеченный путь. Пишет свою историю понимая чего хочет. Игроком тоже был таким. Но не таким успешным конечно как тренер. 
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