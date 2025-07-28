Пеп ГВАРДИОЛА: «Все кончено навсегда – это конец»

Главный тренер «Манчестер Сити» испанский специалист Пеп Гвардиола рассказал, рассматривает ли он в будущем возвращение в «Барселону».

«Возвращение в «Барселону»? Да нет, все кончено, навсегда. Это была очень красивая история, но ей пришел конец. Могу ли я в будущем стать президентом «Барсы»? Да нет, в этом я не силен», – сказал Пеп.

Гвардиола тренировал «Барсу» с 2008 по 2012 год – выиграл три Ла Лиги и две Лиги чемпионов.

Ранее известный испанский тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола вспомнил, как трудно его командам было играть против английского вингера Тео Волкотта.