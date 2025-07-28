Динамо установило ценник на Константина Вивчаренко
Киевляне могут продать игрока за 10 миллионов евро
Киевское «Динамо» может уже этим летом расстаться с украинским защитником Константином Вивчаренко.
По информации источника, киевляне готовы рассмотреть предложение по Вивчаренко на сумму 10 миллионов евро + бонусы. На днях появилась информация, что игроком заинтересовался «Аякс».
В прошлом сезоне Вивчаренко провел 28 матчей, забил один гол и сделал две голевые передачи. Его трансферная стоимость оценивается в 1,8 миллиона евро по версии Transfermarkt.
Ранее сообщалось, что украинский защитник киевского «Динамо» Константин Вивчаренко привлекает внимание «Пармы».
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