ГВАРДИОЛА: «Не все кажется таким очевидным, посмотрите на войну в Украине»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола рассказал о специфике работы с футболистами.

«Это очень полезная работа. Это замечательно, когда имеешь дело с хорошими людьми. Я люблю футболистов – они мне многое дали. С некоторыми у меня были ссоры, но я верю, что в каждом есть часть человечности. Хотя это не так очевидно, посмотрите на войну в Украине или Палестине – все, что там творится, это из-за недостатка человечности.

Раньше такое же было, две мировые войны, но сейчас мы все видим по телевидению и вообще ничего не можем сделать», – сказал Пеп.

Ранее известный испанский тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола вспомнил, как трудно его командам было играть против английского вингера Тео Волкотта.