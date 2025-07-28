Бражко начал работать с агентской компанией. Известно, чего хочет игрок
Владимир может покинуть «Динамо»
Футболист «Динамо» Владимир Бражко стремится сменить клубную прописку.
Украинский журналист Игорь Цыганык сообщил, что Бражко начал работать с известной агентской компанией, которая будет искать ему новый клуб в топовых европейских лигах. Что это за компания – журналист не уточнил.
Стоит отметить, что официальным агентом Бражко является компания Вадима Шаблия ProStar.
Прошлой зимой Бражко был уже близок к переезду в АПЛ. «Вулверхэмптон» сделал официальное предложение украинскому клубу в размере 20 миллионов евро, но получил отказ.
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