Экс-игрок Днепра рассказал, как из-за судей клуб не выиграл УПЛ

Бывший центрбек днепропетровского «Днепра» Дуглас рассказал, почему в сезоне 2013/14 днепрянам не удалось стать чемпионами УПЛ.

‒ Некоторые считают, что «Днепр» потерял чемпионство из-за судейства. Как ты думаешь?

‒ Я помню много матчей, где нас откровенно тянули назад арбитры. Это стоило нам важных очков и, возможно, чемпионства.

В сезоне 2013/14 «Днепр» занял второе место и отстал от чемпиона «Шахтера» на шесть очков.

Ранее бразильский защитник Дуглас, который в свое время играл за ФК «Днепр», похвалил форварда национальной сборной Украины Артема Довбика, назвав форварда ключевым игроком «сине-желтых».