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  4. Экс-игрок Днепра рассказал, как из-за судей клуб не выиграл УПЛ
Украина. Премьер лига
28 июля 2025, 20:28 |
67
0

Экс-игрок Днепра рассказал, как из-за судей клуб не выиграл УПЛ

Дуглас – о судействе в УПЛ

28 июля 2025, 20:28 |
67
0
Экс-игрок Днепра рассказал, как из-за судей клуб не выиграл УПЛ
ФК Днепро. Дуглас

Бывший центрбек днепропетровского «Днепра» Дуглас рассказал, почему в сезоне 2013/14 днепрянам не удалось стать чемпионами УПЛ.

‒ Некоторые считают, что «Днепр» потерял чемпионство из-за судейства. Как ты думаешь?

‒ Я помню много матчей, где нас откровенно тянули назад арбитры. Это стоило нам важных очков и, возможно, чемпионства.

В сезоне 2013/14 «Днепр» занял второе место и отстал от чемпиона «Шахтера» на шесть очков.

Ранее бразильский защитник Дуглас, который в свое время играл за ФК «Днепр», похвалил форварда национальной сборной Украины Артема Довбика, назвав форварда ключевым игроком «сине-желтых».

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Днепр Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Украинский футбол
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