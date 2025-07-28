Экс-игрок Днепра рассказал, как из-за судей клуб не выиграл УПЛ
Дуглас – о судействе в УПЛ
Бывший центрбек днепропетровского «Днепра» Дуглас рассказал, почему в сезоне 2013/14 днепрянам не удалось стать чемпионами УПЛ.
‒ Некоторые считают, что «Днепр» потерял чемпионство из-за судейства. Как ты думаешь?
‒ Я помню много матчей, где нас откровенно тянули назад арбитры. Это стоило нам важных очков и, возможно, чемпионства.
В сезоне 2013/14 «Днепр» занял второе место и отстал от чемпиона «Шахтера» на шесть очков.
Ранее бразильский защитник Дуглас, который в свое время играл за ФК «Днепр», похвалил форварда национальной сборной Украины Артема Довбика, назвав форварда ключевым игроком «сине-желтых».
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