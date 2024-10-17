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  4. «Я его фанат»: бывший легионер Днепра назвал лидера сборной Украины
Сборная УКРАИНЫ
17 октября 2024, 17:42 | Обновлено 17 октября 2024, 17:43
701
1

«Я его фанат»: бывший легионер Днепра назвал лидера сборной Украины

Защитник Дуглас восхищается Артемом Довбиком

17 октября 2024, 17:42 | Обновлено 17 октября 2024, 17:43
701
1
«Я его фанат»: бывший легионер Днепра назвал лидера сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Бразильский защитник Дуглас, в свое время игравший за ФК «Днепр», похвалил форварда национальной сборной Украины Артема Довбика, назвав форварда ключевым игроком «сине-желтых».

«У меня был опыт бок о бок выступать с Довбиком. Без сомнения, он ключевой форвард сборной Украины. Я искренне радуюсь его успехам, он переживает прекрасный этап карьеры.

Довбик трудолюбивый парень, очень мощный. Мы все в Днепре знали его безумный потенциал и сверхмощные физические данные. Но он и в плане техники отличался. Откровенно скажу, я его фанат и желаю Артему продолжать забивать немало голов за Рому и сборную Украины», – сказал Дуглас.

Напомним, Довбик рискует пропустить следующий матч «Ромы» из-за повреждений.

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Артем Довбик сборная Украины по футболу Лига наций
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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GloryUkraine
Можливо Довбик стане лідером збірної, але не на разі. 
По-грі лідером збірної є Трубін.
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