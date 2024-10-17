«Я его фанат»: бывший легионер Днепра назвал лидера сборной Украины
Защитник Дуглас восхищается Артемом Довбиком
Бразильский защитник Дуглас, в свое время игравший за ФК «Днепр», похвалил форварда национальной сборной Украины Артема Довбика, назвав форварда ключевым игроком «сине-желтых».
«У меня был опыт бок о бок выступать с Довбиком. Без сомнения, он ключевой форвард сборной Украины. Я искренне радуюсь его успехам, он переживает прекрасный этап карьеры.
Довбик трудолюбивый парень, очень мощный. Мы все в Днепре знали его безумный потенциал и сверхмощные физические данные. Но он и в плане техники отличался. Откровенно скажу, я его фанат и желаю Артему продолжать забивать немало голов за Рому и сборную Украины», – сказал Дуглас.
Напомним, Довбик рискует пропустить следующий матч «Ромы» из-за повреждений.
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