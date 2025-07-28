Вратарь покинет ПСЖ. Состоится официальная встреча
Джанлуиджи Доннарумма готовится к смене клубной прописки
Победителя Лиги Чемпионов может скоро покинуть один из ключевых футболистов.
По информации французских СМИ, итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма так и не смог договориться с клубом о новом контракте. Действующее соглашение рассчитано до лета 2026 года.
На этой неделе состоится встреча, где будет обсуждаться будущее вратаря, где наиболее вероятным вариантом является трансфер в текущее летнее окно. Парижский клуб готов выслушивать предложения.
На трансфер Доннаруммы претендует «Челси» и «Галатасарай».
Ранее сообщалось, что французский вратарь «Лилля» Лукас Шевалье привлекает внимание «ПСЖ».
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