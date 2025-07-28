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Франция
28 июля 2025, 20:46 |
2226
1

Вратарь покинет ПСЖ. Состоится официальная встреча

Джанлуиджи Доннарумма готовится к смене клубной прописки

28 июля 2025, 20:46 |
2226
1
Вратарь покинет ПСЖ. Состоится официальная встреча
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Доннарумма

Победителя Лиги Чемпионов может скоро покинуть один из ключевых футболистов.

По информации французских СМИ, итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма так и не смог договориться с клубом о новом контракте. Действующее соглашение рассчитано до лета 2026 года.

На этой неделе состоится встреча, где будет обсуждаться будущее вратаря, где наиболее вероятным вариантом является трансфер в текущее летнее окно. Парижский клуб готов выслушивать предложения.

На трансфер Доннаруммы претендует «Челси» и «Галатасарай».

Ранее сообщалось, что французский вратарь «Лилля» Лукас Шевалье привлекает внимание «ПСЖ».

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Джанлуиджи Доннарумма Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу ПСЖ
Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
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