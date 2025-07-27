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  4. Серьезная сумма. ПСЖ нацелился на подписание вратаря
Франция
27 июля 2025, 12:05 |
421
2

Серьезная сумма. ПСЖ нацелился на подписание вратаря

Лукас Шевалье привлекает внимание «ПСЖ»

27 июля 2025, 12:05 |
421
2
Серьезная сумма. ПСЖ нацелился на подписание вратаря
Getty Images/Global Images Ukraine. Лукас Шевалье

Французский вратарь «Лилля» Лукас Шевалье привлекает внимание «ПСЖ», сообщает L'Equipe.

По информации источника, парижский гранд достиг соглашения с 23-летним футболистом. Сумма возможного трансфера составляет около 40 миллионов евро.

Причиной заинтересованности в Шевалье являются проблемы достижения соглашения с Джанлуиджи Доннаруммой.

В прошедшем сезоне Джанлуиджи Доннарумма провел 48 матчей на клубном уровне во всех турнирах, 13 из которых стали сухим, пропустил 53 гола. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Забарный провел беседу с Энрике.

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Лукас Шевалье ПСЖ Лилль трансферы трансферы Лиги 1 Джанлуиджи Доннарумма
Даниил Кирияка Источник: L'Equipe
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Комментарии 2
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Burevestnik
згідно з даними із інтернету за рік зарплата Джан Донна майже 13 лям євро,
після виплати податків 7 лям.
після купівлі в ПСЖ  нового голкіпера може сісти на лавку.
мать тяжко буде на лавці отримувати 7 лям...
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Saar
Пздц. Длннарума, який купу пенальті відбив від Арсеналу і Ліверпуль в ЛЧ, витягнувши ПСЖ к фінал і згодом вигравши її. Також ставши чемпіоном Франції - коштує 30 млн, Шевальє, який нічого на Євроарені не виграв і не є крутим пенальтистом- 40 млн.....
Їбону..ті
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