Серьезная сумма. ПСЖ нацелился на подписание вратаря
Лукас Шевалье привлекает внимание «ПСЖ»
Французский вратарь «Лилля» Лукас Шевалье привлекает внимание «ПСЖ», сообщает L'Equipe.
По информации источника, парижский гранд достиг соглашения с 23-летним футболистом. Сумма возможного трансфера составляет около 40 миллионов евро.
Причиной заинтересованности в Шевалье являются проблемы достижения соглашения с Джанлуиджи Доннаруммой.
В прошедшем сезоне Джанлуиджи Доннарумма провел 48 матчей на клубном уровне во всех турнирах, 13 из которых стали сухим, пропустил 53 гола. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что Забарный провел беседу с Энрике.
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