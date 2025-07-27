Серьезная сумма. ПСЖ нацелился на подписание вратаря

Французский вратарь «Лилля» Лукас Шевалье привлекает внимание «ПСЖ», сообщает L'Equipe.

По информации источника, парижский гранд достиг соглашения с 23-летним футболистом. Сумма возможного трансфера составляет около 40 миллионов евро.

Причиной заинтересованности в Шевалье являются проблемы достижения соглашения с Джанлуиджи Доннаруммой.

В прошедшем сезоне Джанлуиджи Доннарумма провел 48 матчей на клубном уровне во всех турнирах, 13 из которых стали сухим, пропустил 53 гола. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

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