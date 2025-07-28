Новичок Буковины восстановился после травмы
Виталий Дахновский сможет сыграть в первой игре чемпионата против «Ингульца»
Как стало известно Sport.ua, в последних контрольных матчах «Буковины» не смог принять участие из-за мышечной контузии один из пожилых новичков черновицкой команды – Виталий Дахновский.
Не исключено, что именно его отсутствие сказалось, и «Буковина» после серии побед в товарищеских матчах уступила «Фениксу-Мариуполю» и сыграла вничью с тернопольской «Нивой».
По имеющейся информации, Дахновский уже тренируется в общей группе и сможет сыграть в стартовом матче перволигового первенства Украины с Ингульцем, который состоится второго августа.
Добавим, что до перехода в Буковину Виталий Дахновский четыре года провел в составе ровенского Вереса. С Буковиной футболист подписал контракт до июня 2027 года.
Ранее мы сообщали, что воспитанник «Буковины» Василий Гакман вернулся в родной клуб.
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