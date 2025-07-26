Василий ГАКМАН: «Я очень рад вернуться в Буковину»

Василий Гакман снова стал игроком «Буковины». Защитник вернулся в родной клуб после двух лет, проведенных в «Вересе». Игроеа представили болельщикам на футбольном празднике «БукоФест 2025». Футболист рассказал о задачах на новый сезон.

– Василий, поздравляем тебя с возвращением в «Буковину»! Каково это – снова быть частью родного клуба?

– Спасибо за поздравления! Я очень рад вернуться в «Буковину»! Черновцы – мой родной город, «Буковина» – моя родная команда. Наши болельщики, как всегда, на высоте. Наверное, команду еще никогда так не представляли. Мне кажется, такая презентация – вообще впервые в истории нашего клуба. Приятно удивлен и искренне благодарен всем за такую безумную поддержку!

– Контракт с «Буковиной» подписал буквально за несколько часов до начала «БукоФеста»?

– Да, подписал контракт с клубом как раз незадолго до начала футбольного праздника. В течение некоторого времени продолжались переговоры, и вот наконец они пришли к своему логическому завершению.

– Какие у тебя эмоции от возвращения в родной клуб?

– Я вернулся домой, и я очень счастлив! Хочу вместе с этим коллективом, с этой командой достигать хороших результатов и выполнять все поставленные перед нами задачи.

– У тебя была серьезная травма и во многом восстановиться от нее и вернуться в игру тебе помогли именно в Черновцах?

– Да, у меня была тяжелая травма, и все это время я проходил восстановление в Черновцах. Мне очень помогла команда «Буковина», реабилитолог клуба, и за это я очень благодарен. Выражаю благодарность также президенту, который согласовал прохождение моей реабилитации именно здесь. Я невероятно счастлив снова быть частью родного для меня клуба! Буду делать от себя все возможное и невозможное для того, чтобы помочь команде побеждать. Искренне благодарен всем болельщикам за теплую поддержку. Вперед, «Буковина»!