Динамо предоставило Борнмуту ответ после дерзкого обращения по Забарному
«Вишни» хотят, чтобы киевляне уменьшили процент от продажи украинца
22-летний футболист сборной Украины и английского «Борнмута» центрбек Илья Забарный заинтересовал ряд топовых команд мира.
Украинцем активно интересуется «ПСЖ» – между обоими клубами продолжаются переговоры. «Борнмут» после продажи Ильи обязан компенсировать 25% процентов от суммы трансфера украинца. Сообщается, что «вишни» контактировали с «Динамо» с просьбой уменьшить процент компенсации – киевляне отказали.
В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее сообщалось, что Забарный может помочь «Борнмуту» установить сразу два трансферных рекорда.
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А самі вони б відмвились від 5% від 70 млн трансфера за продаж свого вихованця? Від 3,5 млн. євро? Риторичне питання.