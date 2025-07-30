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  4. Динамо предоставило Борнмуту ответ после дерзкого обращения по Забарному
Украина. Премьер лига
30 июля 2025, 00:21 |
1295
2

Динамо предоставило Борнмуту ответ после дерзкого обращения по Забарному

«Вишни» хотят, чтобы киевляне уменьшили процент от продажи украинца

30 июля 2025, 00:21 |
1295
2
Динамо предоставило Борнмуту ответ после дерзкого обращения по Забарному
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

22-летний футболист сборной Украины и английского «Борнмута» центрбек Илья Забарный заинтересовал ряд топовых команд мира.

Украинцем активно интересуется «ПСЖ» – между обоими клубами продолжаются переговоры. «Борнмут» после продажи Ильи обязан компенсировать 25% процентов от суммы трансфера украинца. Сообщается, что «вишни» контактировали с «Динамо» с просьбой уменьшить процент компенсации – киевляне отказали.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее сообщалось, что Забарный может помочь «Борнмуту» установить сразу два трансферных рекорда.

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Динамо Киев трансферы Борнмут трансферы АПЛ Илья Забарный
Дмитрий Олейник Источник: Циганик LIVE
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Комментарии 2
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ViAn
Забарний киянин. Його взяли у школу Динамо в 6 років. Він пройшов всі стадії дитячого і дорослого футболу. Саме тренери школи Динамо заклали в нього всю базу. І тут Борнмут хоче збити 5% за виховання в школі. 
А самі вони б відмвились від 5% від 70 млн трансфера за продаж свого вихованця? Від 3,5 млн. євро? Риторичне питання.
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+2
MaximusOne
Всі наші західні партнери хочуть нас на*бати, то Тоттенгем з Соломоном, то тепер Борнмут, вообшім насправді за всім приховується "just business, nothing more".
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0
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