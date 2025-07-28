Алиев показал свою новую девушку. Как выглядит избранница легенды Динамо?
Александр опубликовал stories в Instagram
Бывший полузащитник национальной сборной Украины Александр Алиев «засветил» свою новую избранницу в своих социальных сетях. Имя девушки не раскрывается.
Александр постился в сети видео, в котором записывает сообщения для своих подписчиков в социальных сетях со своей девушкой, которую он называет Лялей и своим талисманом.
Личная жизнь Александра была достаточно бурной. Он расстался с женой Татьяной более десяти лет назад. У бывшего игрока киевского Динамо двое детей – сын Артем и дочь Алина.
Ранее сообщалось, что легенда Динамо рассказал, за что выгнал Алиева из сборной Украины
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Артем прокомментировал то, что Денис Бойко посетил поединок
Тайсон поддержал украинца
А может Санька любит баб с сюрпризом ?? ? 🤔
Сейчас такое в моде.