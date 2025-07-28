Алиев показал свою новую девушку. Как выглядит избранница легенды Динамо?

Бывший полузащитник национальной сборной Украины Александр Алиев «засветил» свою новую избранницу в своих социальных сетях. Имя девушки не раскрывается.

Александр постился в сети видео, в котором записывает сообщения для своих подписчиков в социальных сетях со своей девушкой, которую он называет Лялей и своим талисманом.

Личная жизнь Александра была достаточно бурной. Он расстался с женой Татьяной более десяти лет назад. У бывшего игрока киевского Динамо двое детей – сын Артем и дочь Алина.

Ранее сообщалось, что легенда Динамо рассказал, за что выгнал Алиева из сборной Украины