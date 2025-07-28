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28 июля 2025, 16:21 |
2129
6

Алиев показал свою новую девушку. Как выглядит избранница легенды Динамо?

Александр опубликовал stories в Instagram

28 июля 2025, 16:21 |
2129
6
Алиев показал свою новую девушку. Как выглядит избранница легенды Динамо?
Instagram.

Бывший полузащитник национальной сборной Украины Александр Алиев «засветил» свою новую избранницу в своих социальных сетях. Имя девушки не раскрывается.

Александр постился в сети видео, в котором записывает сообщения для своих подписчиков в социальных сетях со своей девушкой, которую он называет Лялей и своим талисманом.

Личная жизнь Александра была достаточно бурной. Он расстался с женой Татьяной более десяти лет назад. У бывшего игрока киевского Динамо двое детей – сын Артем и дочь Алина.

Ранее сообщалось, что легенда Динамо рассказал, за что выгнал Алиева из сборной Украины

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Александр Алиев Динамо Киев сборная Украины по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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Комментарии 6
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Перець
пропиті обоє
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+2
pmelnik7788
Та ми її бачили п"яну на Кардачах
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+2
Показать Скрыть 2 ответа
Lulinnha
То ли баба, то ли мужик. 
А может Санька любит баб с сюрпризом ?? ? 🤔
Сейчас такое в моде. 
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0
Saltovka
Это же баба милевского
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-4
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