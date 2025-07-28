Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жена футболиста Динамо надеется покинуть Киев ради Испании
Украина. Премьер лига
28 июля 2025, 10:55 | Обновлено 28 июля 2025, 11:00
1038
0

Жена футболиста Динамо надеется покинуть Киев ради Испании

Дарья Михайленко призналась, что мечтает о новом вызове для своего мужа

28 июля 2025, 10:55 | Обновлено 28 июля 2025, 11:00
1038
0
Жена футболиста Динамо надеется покинуть Киев ради Испании
Instagram. Дарья Михайленко

Дарья Михайленко, которая является женой полузащитника киевского «Динамо» Николая Михайленко, призналась, что мечтает о переезде из Украины в Испанию:

– Если бы сейчас Николаю поступило предложение перейти в какой-то иностранный клуб… В какой стране вы хотели бы (мечтаете) пожить с семьей и почему именно там?

– Хочется получить опыт за границей, мы учим иностранные языки, всегда нужно верить в шанс на вызов в какую-нибудь иностранную команду. А вот страна для души – Испания. Это наша мечта. Красивая речь, вкусная еда, невероятная природа и очень хороший футбол, – призналась девушка.

В прошлом сезоне Михайленко провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Контракт 24-летнего игрока с «бело-синими» истекает в июне 2026 года, а его ориентировочная стоимость составляет 2,5 млн евро.

Ранее Николай Михайленко поделился своими эмоциями после учебно-тренировочных сборов в составе киевского «Динамо» под руководством главного тренера Александра Шовковского.

По теме:
ГРИГОРЧУК: «Сразу после ухода из ЛНЗ у меня было одно предложение, но...»
Гармаш, Рыбалка. Кто это? Насонов – о старте ФК Лесное во Второй лиге
Динамо приняло решение прекратить работу над трансферами. Известна причина
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Николай Михайленко
Николай Титюк Источник: РБК-Украина
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трубин вышел в старте, пропустил один гол и помог Бенфике выиграть Кубок
Футбол | 28 июля 2025, 10:13 0
Трубин вышел в старте, пропустил один гол и помог Бенфике выиграть Кубок
Трубин вышел в старте, пропустил один гол и помог Бенфике выиграть Кубок

Португальский клуб одолел турецкий «Фенербахче» со счетом 3:2

ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Шахтера, который не нужен Турану, перешел в Динамо Тб
Футбол | 27 июля 2025, 14:03 1
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Шахтера, который не нужен Турану, перешел в Динамо Тб
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Шахтера, который не нужен Турану, перешел в Динамо Тб

Лука Лацабидзе будет выступать в составе тбилисского «Динамо» на правах аренды

Есть уверенность. ПСЖ продолжает работать над подписанием Забарного
Футбол | 28.07.2025, 10:20
Есть уверенность. ПСЖ продолжает работать над подписанием Забарного
Есть уверенность. ПСЖ продолжает работать над подписанием Забарного
Форвард клуба УПЛ самовольно покинул территорию Украины. Его уже ищут
Футбол | 27.07.2025, 17:41
Форвард клуба УПЛ самовольно покинул территорию Украины. Его уже ищут
Форвард клуба УПЛ самовольно покинул территорию Украины. Его уже ищут
Климас объяснил, почему Дюбуа был нокаутирован Усиком в пятом раунде
Бокс | 28.07.2025, 08:18
Климас объяснил, почему Дюбуа был нокаутирован Усиком в пятом раунде
Климас объяснил, почему Дюбуа был нокаутирован Усиком в пятом раунде
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Георгий СУДАКОВ: «Такого у меня в карьере еще не было. Другой уровень»
Георгий СУДАКОВ: «Такого у меня в карьере еще не было. Другой уровень»
26.07.2025, 17:50 3
Футбол
То, что сделал Тайсон Фьюри, когда увидел флаг Украины, взорвало интернет
То, что сделал Тайсон Фьюри, когда увидел флаг Украины, взорвало интернет
28.07.2025, 07:48 3
Бокс
Кривцов нашел команду после ухода из Интер Майами. Вернулся в Украину
Кривцов нашел команду после ухода из Интер Майами. Вернулся в Украину
27.07.2025, 11:41 5
Футбол
«Печальный конец». Лучший тренер в боксе рассказал, когда проиграет Усик
«Печальный конец». Лучший тренер в боксе рассказал, когда проиграет Усик
26.07.2025, 21:30 3
Бокс
Новичок АПЛ хочет подписать вратаря Шахтера. Клуб отправил запрос
Новичок АПЛ хочет подписать вратаря Шахтера. Клуб отправил запрос
26.07.2025, 17:59 27
Футбол
Менеджер назвал соперника Усика на 2026 год. Этот боксер угрожал украинцу
Менеджер назвал соперника Усика на 2026 год. Этот боксер угрожал украинцу
26.07.2025, 23:00 2
Бокс
Бешикташ сделал официальное заявление из-за расистского скандала с Шахтером
Бешикташ сделал официальное заявление из-за расистского скандала с Шахтером
26.07.2025, 11:29 9
Футбол
БЕЛЛЬЮ: «Вам не понравится, но он единственный, кто может победить Усика»
БЕЛЛЬЮ: «Вам не понравится, но он единственный, кто может победить Усика»
27.07.2025, 09:01 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем