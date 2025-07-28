Жена футболиста Динамо надеется покинуть Киев ради Испании

Дарья Михайленко, которая является женой полузащитника киевского «Динамо» Николая Михайленко, призналась, что мечтает о переезде из Украины в Испанию:

– Если бы сейчас Николаю поступило предложение перейти в какой-то иностранный клуб… В какой стране вы хотели бы (мечтаете) пожить с семьей и почему именно там?

– Хочется получить опыт за границей, мы учим иностранные языки, всегда нужно верить в шанс на вызов в какую-нибудь иностранную команду. А вот страна для души – Испания. Это наша мечта. Красивая речь, вкусная еда, невероятная природа и очень хороший футбол, – призналась девушка.

В прошлом сезоне Михайленко провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Контракт 24-летнего игрока с «бело-синими» истекает в июне 2026 года, а его ориентировочная стоимость составляет 2,5 млн евро.

Ранее Николай Михайленко поделился своими эмоциями после учебно-тренировочных сборов в составе киевского «Динамо» под руководством главного тренера Александра Шовковского.