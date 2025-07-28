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Лига Европы
28 июля 2025, 15:59 | Обновлено 28 июля 2025, 16:47
851
3

Стало известно, кто будет работать судьей на матче Шахтер – Бешикташ

УЕФА обнародовал имена бригады арбитров

28 июля 2025, 15:59 | Обновлено 28 июля 2025, 16:47
851
3
Стало известно, кто будет работать судьей на матче Шахтер – Бешикташ
Getty Images/Global Images Ukraine. Хуан Мартинес Мунуэра

УЕФА определился с бригадой арбитров на второй поединок донецкого «Шахтера» против турецкого клуба «Бешикташ» во втором раунде квалификации Лиги Европы.

Согласно информации на официальном сайте УЕФА, матч будут обслуживать рефери из Испании.

Главным судьей поединка станет известный 43-летний арбитр Хуан Мартинес Мунуэра. На счету специалиста 217 отработанных матчей в рамках Ла Лиги и два проведенных национальных финала (Кубок и Суперкубок).

Помогать Хуану во время матча будут Диего Барберо и Мигель Мартинес, четвертый судья – Франсиско Эрнандес Маесо.

На системе видеоповторов будет сидеть Валентин Гомес, его ассистентом станет Хуан Пулидо Сантан.

Ответный матч состоится 31 июля в Кракове на городском стадионе имени Генрика Реймана. Встреча начнется в 21:00 по киевскому времени (4:2 в пользу «горняков» в первой игре).

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Бешикташ Лига Европы Шахтер Донецк судейские назначения Бешикташ - Шахтер
Андрей Витренко Источник: УЕФА
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Комментарии 3
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Катерина Монзуль
Хуану Мартинесу Мунуєру  дуже пощастило. Заробить буде хороші кошти. Рінат Леонідович щедрий.
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+1
Andromed
хороший в принципі арбітр, сподіваюсь нормально відсудить
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0
AK.228
Женщина - Катя, не подведи👏👏
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-2
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