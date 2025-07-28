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Лига конференций
28 июля 2025, 14:34 | Обновлено 28 июля 2025, 15:56
318
1

Александрия узнала, кто будет судить ее второй матч в Лиге конференций

На ответном матче против «Партизана» будут работать армянские рефери

28 июля 2025, 14:34 | Обновлено 28 июля 2025, 15:56
318
1
Александрия узнала, кто будет судить ее второй матч в Лиге конференций
Getty Images/Global Images Ukraine. Генрик Налбандян

УЕФА на официальном сайте обнародовал список арбитров на второй матч «Александрии» против «Партизана» во втором раунде квалификации Лиги конференций. В первой игре украинский клуб уступил со счетом 0:2.

На матче будут работать армянские рефери во главе с главным судьей Генриком Налбандяном. 29-летний специалист в новом сезоне начал европейскую кампанию с работы на матче первого раунда квалификации Лиги Европы.

Ассистентами Генрика станут Месроп Газарян и Атом Севгулян. Четвертый судья – Завен Оганесян.

Ответный матч состоится 31 июля в Белграде на стадионе «Партизан». Начало игры в 22:00 по киевскому времени.

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Партизан Белград судейские назначения Александрия Лига конференций
Андрей Витренко Источник: УЕФА
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