Александрия узнала, кто будет судить ее второй матч в Лиге конференций

УЕФА на официальном сайте обнародовал список арбитров на второй матч «Александрии» против «Партизана» во втором раунде квалификации Лиги конференций. В первой игре украинский клуб уступил со счетом 0:2.

На матче будут работать армянские рефери во главе с главным судьей Генриком Налбандяном. 29-летний специалист в новом сезоне начал европейскую кампанию с работы на матче первого раунда квалификации Лиги Европы.

Ассистентами Генрика станут Месроп Газарян и Атом Севгулян. Четвертый судья – Завен Оганесян.

Ответный матч состоится 31 июля в Белграде на стадионе «Партизан». Начало игры в 22:00 по киевскому времени.