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Лига Европы
28 июля 2025, 12:51 |
233
0

Шахтер уже в седьмой раз сыграет матч еврокубка в Польше

Как завершились предыдущие шесть поединков?

28 июля 2025, 12:51 |
233
0
Шахтер уже в седьмой раз сыграет матч еврокубка в Польше
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 31 июля, в Кракове состоится ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы между донецким «Шахтером» и турецким «Бешикташем».

«Горняки» уже в седьмой раз сыграют еврокубковый матч в Польше, причем в шестой раз в качестве хозяев.

Все шесть предыдущих матчей были сыграны в Варшаве на стадионе «Войска польского». Матч против «Бешикташа» пройдет на стадионе им. Генрика Реймана в Кракове.

Статистика еврокубковых матчей «Шахтера» в Польше: 6 матчей, 2 победы, 3 ничьи, 1 поражение, разница забитых и пропущенных мячей 8-10.

Еврокубковые матчи Шахтера в Польше

  • 2006: ЛЧ, Легия – Шахтер 2:3
  • 2022: ЛЧ, Шахтер – Селтик 1:1
  • 2022: ЛЧ, Шахтер – Реал 1:1
  • 2022: ЛЧ, Шахтер – РБ Лейпциг 0:4
  • 2023: ЛЕ, Шахтер – Ренн 2:1
  • 2023: ЛЕ, Шахтер – Фейеноорд 1:1
  • 2025: ЛЕ, Шахтер – Бешикташ
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Лига Европы Шахтер Донецк Бешикташ Шахтер - Бешикташ статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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