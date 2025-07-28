Шахтер уже в седьмой раз сыграет матч еврокубка в Польше

В четверг, 31 июля, в Кракове состоится ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы между донецким «Шахтером» и турецким «Бешикташем».

«Горняки» уже в седьмой раз сыграют еврокубковый матч в Польше, причем в шестой раз в качестве хозяев.

Все шесть предыдущих матчей были сыграны в Варшаве на стадионе «Войска польского». Матч против «Бешикташа» пройдет на стадионе им. Генрика Реймана в Кракове.

Статистика еврокубковых матчей «Шахтера» в Польше: 6 матчей, 2 победы, 3 ничьи, 1 поражение, разница забитых и пропущенных мячей 8-10.

Еврокубковые матчи Шахтера в Польше