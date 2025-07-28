Шахтер уже в седьмой раз сыграет матч еврокубка в Польше
Как завершились предыдущие шесть поединков?
В четверг, 31 июля, в Кракове состоится ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы между донецким «Шахтером» и турецким «Бешикташем».
«Горняки» уже в седьмой раз сыграют еврокубковый матч в Польше, причем в шестой раз в качестве хозяев.
Все шесть предыдущих матчей были сыграны в Варшаве на стадионе «Войска польского». Матч против «Бешикташа» пройдет на стадионе им. Генрика Реймана в Кракове.
Статистика еврокубковых матчей «Шахтера» в Польше: 6 матчей, 2 победы, 3 ничьи, 1 поражение, разница забитых и пропущенных мячей 8-10.
Еврокубковые матчи Шахтера в Польше
- 2006: ЛЧ, Легия – Шахтер 2:3
- 2022: ЛЧ, Шахтер – Селтик 1:1
- 2022: ЛЧ, Шахтер – Реал 1:1
- 2022: ЛЧ, Шахтер – РБ Лейпциг 0:4
- 2023: ЛЕ, Шахтер – Ренн 2:1
- 2023: ЛЕ, Шахтер – Фейеноорд 1:1
- 2025: ЛЕ, Шахтер – Бешикташ
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