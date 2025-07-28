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Лига конференций
28 июля 2025, 12:37 | Обновлено 28 июля 2025, 12:38
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Одна победа на двоих. Провальная еврокубковая серия Александрии и Полесья

Смогут ли украинские команды сломать неприятную статистику этой недели?

28 июля 2025, 12:37 | Обновлено 28 июля 2025, 12:38
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Одна победа на двоих. Провальная еврокубковая серия Александрии и Полесья
Getty Images/Global Images Ukraine

На этой неделе состоятся ответные матчи второго квалификационного раунда Лиги конференций.

«Александрия» и «Полесье» попытаются реабилитироваться после поражений в первых матчах от «Партизана» и «Санта-Коломы» соответственно.

Однако сделать им это будет очень сложно, глядя на статистику выступлений клубов в еврокубках.

«Александрия» в своих 13 матчах одержала только 1 победу, «Полесье» имеет в своем активе только 3 поражения.

Матчи Александрии в еврокубках

  • 2016: ЛЕ, Александрия – Хайдук 0:3
  • 2016: ЛЕ, Хайдук – Александрия 3:1
  • 2017: ЛЕ, Астра – Александрия 0:0
  • 2017: ЛЕ, Александрия – Астра 1:0
  • 2017: ЛЕ, БАТЭ – Александрия 1:1
  • 2017: Александрия – БАТЭ 1:2
  • 2019: ЛЕ, Вольфсбург – Александрия 3:1
  • 2019: ЛЕ, Александрия – Гент 1:1
  • 2019: ЛЕ, Сент-Этьен – Александрия 1:1
  • 2019: ЛЕ, Александрия – Сент-Этьен 2:2
  • 2019: ЛЕ, Александрия – Вольфсбург 0:1
  • 2019: ЛЕ, Гент – Александрия 2:1
  • 2025: ЛК, Александрия – Партизан 0:2

Матчи Полесья в еврокубках

  • 2024: ЛК, Олимпия – Полесье 2:0
  • 2024: ЛК, Полесье – Олимпия 1:2
  • 2025: ЛК, Полесье – Санта-Колома 1:2
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Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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