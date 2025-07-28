Одна победа на двоих. Провальная еврокубковая серия Александрии и Полесья
Смогут ли украинские команды сломать неприятную статистику этой недели?
На этой неделе состоятся ответные матчи второго квалификационного раунда Лиги конференций.
«Александрия» и «Полесье» попытаются реабилитироваться после поражений в первых матчах от «Партизана» и «Санта-Коломы» соответственно.
Однако сделать им это будет очень сложно, глядя на статистику выступлений клубов в еврокубках.
«Александрия» в своих 13 матчах одержала только 1 победу, «Полесье» имеет в своем активе только 3 поражения.
Матчи Александрии в еврокубках
- 2016: ЛЕ, Александрия – Хайдук 0:3
- 2016: ЛЕ, Хайдук – Александрия 3:1
- 2017: ЛЕ, Астра – Александрия 0:0
- 2017: ЛЕ, Александрия – Астра 1:0
- 2017: ЛЕ, БАТЭ – Александрия 1:1
- 2017: Александрия – БАТЭ 1:2
- 2019: ЛЕ, Вольфсбург – Александрия 3:1
- 2019: ЛЕ, Александрия – Гент 1:1
- 2019: ЛЕ, Сент-Этьен – Александрия 1:1
- 2019: ЛЕ, Александрия – Сент-Этьен 2:2
- 2019: ЛЕ, Александрия – Вольфсбург 0:1
- 2019: ЛЕ, Гент – Александрия 2:1
- 2025: ЛК, Александрия – Партизан 0:2
Матчи Полесья в еврокубках
- 2024: ЛК, Олимпия – Полесье 2:0
- 2024: ЛК, Полесье – Олимпия 1:2
- 2025: ЛК, Полесье – Санта-Колома 1:2
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