Одна победа на двоих. Провальная еврокубковая серия Александрии и Полесья

На этой неделе состоятся ответные матчи второго квалификационного раунда Лиги конференций.

«Александрия» и «Полесье» попытаются реабилитироваться после поражений в первых матчах от «Партизана» и «Санта-Коломы» соответственно.

Однако сделать им это будет очень сложно, глядя на статистику выступлений клубов в еврокубках.

«Александрия» в своих 13 матчах одержала только 1 победу, «Полесье» имеет в своем активе только 3 поражения.

Матчи Александрии в еврокубках

2016: ЛЕ, Александрия – Хайдук 0:3

2016: ЛЕ, Хайдук – Александрия 3:1

2017: ЛЕ, Астра – Александрия 0:0

2017: ЛЕ, Александрия – Астра 1:0

2017: ЛЕ, БАТЭ – Александрия 1:1

2017: Александрия – БАТЭ 1:2

2019: ЛЕ, Вольфсбург – Александрия 3:1

2019: ЛЕ, Александрия – Гент 1:1

2019: ЛЕ, Сент-Этьен – Александрия 1:1

2019: ЛЕ, Александрия – Сент-Этьен 2:2

2019: ЛЕ, Александрия – Вольфсбург 0:1

2019: ЛЕ, Гент – Александрия 2:1

2025: ЛК, Александрия – Партизан 0:2

Матчи Полесья в еврокубках