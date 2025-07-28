Первая попытка. Галатасарай отправил трансферное предложение звезде ПСЖ

Турецкий гранд «Галатасарай» сделал предложение 26-летнему голкиперу ПСЖ Джанлуиджи Доннарумме, у которого контракт действителен до лета 2026 года.

Джанлуиджи ведет переговоры с ПСЖ о продлении сотрудничества, однако стороны до сих пор не пришли к соглашению.

Трансферное предложение от «Галатасарая» не убедило Доннарумму принять решение переехать в Турцию. Голкипер пока не рассматривает вариант перехода в «Галатасарай».

В услугах вратаря также заинтересован «Манчестер Сити» и несколько клубов из Серии А.

На счету Джанлуиджи 161 матч за ПСЖ в течение четырех сезонов. Вместе с клубом голкипер выиграл 10 трофеев.

Ранее сообщалось, что ПСЖ близок к трансферу основного вратаря «Лилля».