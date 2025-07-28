Представительница Испании стала лучшей бомбардиршей Евро

Женская сборная Англии стала двукратным чемпионом Европы. В финальном матче англичанки в серии послематчевых пенальти победили сборную Испании.

Лучшим бомбардиром турнира стала представительница испанской команды Эстер Гонсалес Родригес, в активе которой 4 забитых мяча.

Она опередила Алексию Путельяс (Испания), Стину Блекстеньус (Швеция) и Кристиану Джирелли (Италия), которые отличились голами по 3 раза.

В составе чемпионок Европы сразу пять представительниц имеют в своем активе по 2 забитых мяча.

Лучшие бомбардиры женского чемпионата Европы 2025 года

4 – Эстер Гонсалес Родригес (Испания)

3 – Алексия Путельяс (Испания)

3 – Стина Блекстениус (Швеция)

3 – Кристиана Джирелли (Италия)

Лучшим игроком по количеству результативных передач стала Алексия Путельяс – 4.