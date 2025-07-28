Представительница Испании стала лучшей бомбардиршей Евро
Другая спортсменка испанской сборной стала лучшей по количеству результативных передач
Женская сборная Англии стала двукратным чемпионом Европы. В финальном матче англичанки в серии послематчевых пенальти победили сборную Испании.
Лучшим бомбардиром турнира стала представительница испанской команды Эстер Гонсалес Родригес, в активе которой 4 забитых мяча.
Она опередила Алексию Путельяс (Испания), Стину Блекстеньус (Швеция) и Кристиану Джирелли (Италия), которые отличились голами по 3 раза.
В составе чемпионок Европы сразу пять представительниц имеют в своем активе по 2 забитых мяча.
Лучшие бомбардиры женского чемпионата Европы 2025 года
- 4 – Эстер Гонсалес Родригес (Испания)
- 3 – Алексия Путельяс (Испания)
- 3 – Стина Блекстениус (Швеция)
- 3 – Кристиана Джирелли (Италия)
Лучшим игроком по количеству результативных передач стала Алексия Путельяс – 4.
Esther González takes home the Women's EURO 2025 Golden Boot 😮💨 pic.twitter.com/2unyiTH0HR— OneFootball (@OneFootball) July 27, 2025
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