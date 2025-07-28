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Чемпионат Европы
28 июля 2025, 12:08 | Обновлено 28 июля 2025, 12:33
87
0

Представительница Испании стала лучшей бомбардиршей Евро

Другая спортсменка испанской сборной стала лучшей по количеству результативных передач

28 июля 2025, 12:08 | Обновлено 28 июля 2025, 12:33
87
0
Представительница Испании стала лучшей бомбардиршей Евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Эстер Гонсалес Родригес

Женская сборная Англии стала двукратным чемпионом Европы. В финальном матче англичанки в серии послематчевых пенальти победили сборную Испании.

Лучшим бомбардиром турнира стала представительница испанской команды Эстер Гонсалес Родригес, в активе которой 4 забитых мяча.

Она опередила Алексию Путельяс (Испания), Стину Блекстеньус (Швеция) и Кристиану Джирелли (Италия), которые отличились голами по 3 раза.

В составе чемпионок Европы сразу пять представительниц имеют в своем активе по 2 забитых мяча.

Лучшие бомбардиры женского чемпионата Европы 2025 года

  • 4 – Эстер Гонсалес Родригес (Испания)
  • 3 – Алексия Путельяс (Испания)
  • 3 – Стина Блекстениус (Швеция)
  • 3 – Кристиана Джирелли (Италия)

Лучшим игроком по количеству результативных передач стала Алексия Путельяс – 4.

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Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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