Украинский тренер: «Почему не отозвали атестат Металлиста 1925?»

Ассистент главного тренера СК «Полтава» Игорь Тимченко прокомментировал обвинения в адрес команды об отсутствии собственного стадиона и инфраструктуры:

– В межсезонье новости о СК «Полтава» в СМИ сопровождались скандалами. Сложно ли было выдержать это давление?

– Неприятно было видеть заголовки о том, что нас начали снимать с УПЛ, как только мы обыграли в последнем туре «Металлист». Все в один голос, по команде, начали продвигать месседж, что команда будет снята, наплевав на работу, которую мы проделали в течение сезона. Все наши проблемы были потому, что некоторые субъекты нашего футбола не хотели нас видеть в УПЛ.

– Вам не кажется, что заявлять городской стадион им. Бутовского, который до завершения особого периода закреплен за «Ворсклой» на правах эксклюзива, выглядит странно?

– К сожалению, «Ворскла» оказалась непоколебимой в своей позиции, не позволив нам проводить матчи в родном городе. Почему они это сделали? Это вопрос к ним.

Мы благодарны администрации стадиона в Кропивницком, местные жители которого смогут посещать матчи УПЛ. Почему не отозвали аттестат «Металлиста 1925», когда с ними «Левый Берег» расторг договор об аренде стадиона? Двойные стандарты? Отношение ко всем командам должно быть одинаковым, – уверен Тимченко.