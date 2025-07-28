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  4. Украинский тренер: «Почему не отозвали атестат Металлиста 1925?»
Украина. Премьер лига
28 июля 2025, 12:11 |
712
1

Украинский тренер: «Почему не отозвали атестат Металлиста 1925?»

Игорь Тимченко поделился мнением о критике в адрес СК Полтава из-за инфраструктуры

28 июля 2025, 12:11 |
712
1
Украинский тренер: «Почему не отозвали атестат Металлиста 1925?»
СК Полтава

Ассистент главного тренера СК «Полтава» Игорь Тимченко прокомментировал обвинения в адрес команды об отсутствии собственного стадиона и инфраструктуры:

– В межсезонье новости о СК «Полтава» в СМИ сопровождались скандалами. Сложно ли было выдержать это давление?

– Неприятно было видеть заголовки о том, что нас начали снимать с УПЛ, как только мы обыграли в последнем туре «Металлист». Все в один голос, по команде, начали продвигать месседж, что команда будет снята, наплевав на работу, которую мы проделали в течение сезона. Все наши проблемы были потому, что некоторые субъекты нашего футбола не хотели нас видеть в УПЛ.

– Вам не кажется, что заявлять городской стадион им. Бутовского, который до завершения особого периода закреплен за «Ворсклой» на правах эксклюзива, выглядит странно?

– К сожалению, «Ворскла» оказалась непоколебимой в своей позиции, не позволив нам проводить матчи в родном городе. Почему они это сделали? Это вопрос к ним.

Мы благодарны администрации стадиона в Кропивницком, местные жители которого смогут посещать матчи УПЛ. Почему не отозвали аттестат «Металлиста 1925», когда с ними «Левый Берег» расторг договор об аренде стадиона? Двойные стандарты? Отношение ко всем командам должно быть одинаковым, – уверен Тимченко.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полтава Металлист 1925 Игорь Тимченко стадион Ворскла им. А.Бутовского
Николай Титюк Источник: Украинский футбол
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icebeer
Дурачок какой-то
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