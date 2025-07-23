Динамо не играет. Утверждены даты и время начала матчей второго тура УПЛ

Украинская Премьер-лига утвердила даты и время начала матчей второго тура, которые пройдут с 8 по 11 августа. Этот тур откроет противостояние Полтавы и ровенского Вереса – команды сыграют в пятницу, 8 августа, в 15:30 по киевскому времени.

Дата проведения и время начала матча Рух – Динамо будут определены дополнительно из-за игры «бело-синих» в квалификации Лиги чемпионов. Подопечные Александра Шовковского победили мальтийский «Хамрун» со счетом 3:0 в первом поединке.

Украинская Премьер-лига, дата и время матчей второго тура:

8 августа (пятница)

Полтава – Верес 15:30

9 августа (суббота)

Кривбасс – Металлист 1925 13:00

ЛНЗ – Эпицентр 15:30

10 августа (воскресенье)

Оболонь – Александрия 13:00

Полесье – Колос 15:30

Карпаты – Шахтер 18:00

11 августа (понедельник)