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Украина. Премьер лига
23 июля 2025, 16:29 | Обновлено 23 июля 2025, 16:48
518
1

Динамо не играет. Утверждены даты и время начала матчей второго тура УПЛ

Матчи будут сыграны с 8 по 11 августа. Рух и киевское Динамо свой матч проведут позже

23 июля 2025, 16:29 | Обновлено 23 июля 2025, 16:48
518
1
Динамо не играет. Утверждены даты и время начала матчей второго тура УПЛ
УПЛ

Украинская Премьер-лига утвердила даты и время начала матчей второго тура, которые пройдут с 8 по 11 августа. Этот тур откроет противостояние Полтавы и ровенского Вереса – команды сыграют в пятницу, 8 августа, в 15:30 по киевскому времени.

Дата проведения и время начала матча Рух – Динамо будут определены дополнительно из-за игры «бело-синих» в квалификации Лиги чемпионов. Подопечные Александра Шовковского победили мальтийский «Хамрун» со счетом 3:0 в первом поединке.

Украинская Премьер-лига, дата и время матчей второго тура:

8 августа (пятница)

  • Полтава – Верес 15:30

9 августа (суббота)

  • Кривбасс – Металлист 1925 13:00
  • ЛНЗ – Эпицентр 15:30

10 августа (воскресенье)

  • Оболонь – Александрия 13:00
  • Полесье – Колос 15:30
  • Карпаты – Шахтер 18:00

11 августа (понедельник)

  • Заря – Кудровка 18:00
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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига даты и время матчей Полтава Верес Ровно Кривбасс Кривой Рог Металлист 1925 ЛНЗ Черкассы Эпицентр Каменец-Подольский Оболонь Киев Александрия Полесье Житомир Колос Ковалевка Шахтер Донецк Карпаты Львов Заря Луганск Кудровка Динамо Киев Рух Львов
Николай Титюк Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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Saltovka
Если команде создать тепличные условия, из неё может вырасти овощ!
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