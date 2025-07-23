Динамо не играет. Утверждены даты и время начала матчей второго тура УПЛ
Матчи будут сыграны с 8 по 11 августа. Рух и киевское Динамо свой матч проведут позже
Украинская Премьер-лига утвердила даты и время начала матчей второго тура, которые пройдут с 8 по 11 августа. Этот тур откроет противостояние Полтавы и ровенского Вереса – команды сыграют в пятницу, 8 августа, в 15:30 по киевскому времени.
Дата проведения и время начала матча Рух – Динамо будут определены дополнительно из-за игры «бело-синих» в квалификации Лиги чемпионов. Подопечные Александра Шовковского победили мальтийский «Хамрун» со счетом 3:0 в первом поединке.
Украинская Премьер-лига, дата и время матчей второго тура:
8 августа (пятница)
- Полтава – Верес 15:30
9 августа (суббота)
- Кривбасс – Металлист 1925 13:00
- ЛНЗ – Эпицентр 15:30
10 августа (воскресенье)
- Оболонь – Александрия 13:00
- Полесье – Колос 15:30
- Карпаты – Шахтер 18:00
11 августа (понедельник)
- Заря – Кудровка 18:00
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший игрок киевского клуба прокомментировал матч «бело-синих» в Лиге чемпионов
Промоутер Джошуа о наследии Усика