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Англия
28 июля 2025, 11:55 | Обновлено 28 июля 2025, 12:30
618
0

Защитник сборной Украины получил травму и пропустил четыре последних матча

Максим Таловеров пока не может дебютировать в составе английского «Сток Сити»

28 июля 2025, 11:55 | Обновлено 28 июля 2025, 12:30
618
0
Защитник сборной Украины получил травму и пропустил четыре последних матча
ФК Сток Сити. Максим Таловеров

Защитник сборной Украины Максим Таловеров так и не смог дебютировать в составе английского «Сток Сити» после того, как подписал контракт с этим клубом.

25-летний футболист пропустил четыре матча во время учебно-тренировочных сборов. Наставник команды Марк Робинс сообщил, что игрок получил незначительную травму и поэтому тренерский штаб решил не рисковать Таловеровым в товарищеских матчах.

«В Испании, во время сборов, Макси потянул мышцы, но это незначительная травма. Поэтому он не смог сыграть в предыдущих матчах. Но, мне кажется, что сейчас он двигается нормально. Это огромный плюс для команды», – сообщил Робинс.

2 августа «Сток Сити» сыграет в товарищеском поединке против «Бернли», а уже 9 августа подопечные Марка Робинса начнут свой путь в новом сезоне Чемпионшипа. Соперником Таловерова и КО станет «Дерби Каунти».

Украинский защитник перебрался в «Сток Сити» из «Плимута» за 2 миллиона евро во время летнего трансферного окна.

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чемпионат Англии по футболу Чемпионшип Сток Сити Максим Таловеров травма товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы
Николай Титюк Источник
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