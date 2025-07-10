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  4. В Англии вынесли вердикт Таловерову. Что ждет украинца в Чемпионшипе?
Англия
10 июля 2025, 13:12 |
1316
0

В Англии вынесли вердикт Таловерову. Что ждет украинца в Чемпионшипе?

Британский журналист Крис Эррингтон оценил перспективы защитника сборной Украины

10 июля 2025, 13:12 |
1316
0
В Англии вынесли вердикт Таловерову. Что ждет украинца в Чемпионшипе?
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Таловеров

Защитник сборной Украины Максим Таловеров покинул английский «Плимут» и перебрался в «Сток Сити», который выступает в Чемпионшипе. Британский журналист Крис Эррингтон прокомментировал переход 25-летнего футболиста и оценил перспективы игрока во втором по силе дивизионе:

«Украинец идеально подходит для игры на высоком уровне в английском футболе. Он высокий, мощный, качественно играет в воздухе и принмиает смелые решения.

Вероятно, его самый лучший навык – это игра в подкате. Он отдает все силы на поле, а свои удачные действия празднует так, будто забил гол. Таловеров сыграл всего 11 матчей в Чемпионшипе, поэтому ему не всегда хватает опыта в чемпионате Англии, но он точно будет основным и важным футболистом «Сток Сити» в новом сезоне.

В сезоне 2024/25 Максим провел 11 матчей во втором английском дивизионе, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Также записал на свой счет забитый мяч в двух поединках Кубка Англии.

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Сток Сити Плимут Максим Таловеров трансферы
Николай Титюк Источник
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