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Англия
08 июля 2025, 09:50 |
754
0

Футболист сборной Украины рассказал, почему решил остаться в Англии

Максим Таловеров прокомментировал переход в «Сток Сити»

08 июля 2025, 09:50 |
754
0
Футболист сборной Украины рассказал, почему решил остаться в Англии
ФК Сток Сити. Максим Таловеров

Защитник сборной Украины Максим Таловеров прокомментировал свой трансфер из «Плимута» в «Сток Сити». В сезоне 2025/26 футболист будет выступать во втором по силе английском дивизионе – Чемпионшипе:

‒ Были ли предложения от других клубов, кроме «Сток Сити»?

– Да, предложения были, был и серьезный интерес со стороны определенных клубов. Думаю некоторые из них я назову потом, пусть пройдет немного времени.

‒ Чем заинтересовал именно «Сток Сити»?

‒ Прежде всего персоной главного тренера Марка Робинса, его амбициями и тренерским штабом. Для меня было самое главное, как тренер и клуб видят мое развитие, где клуб стремится выступать, куда стремятся попасть в ближайшие сезоны.

‒ Какая цель у «Сток Сити» на ближайший сезон?

‒ Я хотел бы ответить на этот вопрос подробно. К примеру, у меня был вызов помочь «Плимуту» остаться в Чемпионшипе. И я его принял. Это отличный опыт. Думаю, если бы мы этим составом и с этим тренером начали сезон, то не вылетели бы. Мы прошли лучшую команду Англии в прошлом сезоне в Кубке и уступили лучшей команде страны последних лет, но я ей забил гол.

Пришло время новых вызовов – попытаться вернуть «Сток Сити» на более высокое место, чем то, где они были в последние годы. Не все в них складывалось гладко, это видит владелец, видит менеджмент, они заслуживают более высоких мест. У клуба отличные база и стадион, советую загуглить, это уровень АПЛ. Клуб стремится быть там. Я же буду делать все возможное, чтобы помочь команде достичь этой цели, ведь это и моя цель тоже, – признался Таловеров.

В сезоне 2024/25 Максим провел 11 матчей во втором английском дивизионе, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Также записал на свой счет забитый мяч в двух поединках Кубка Англии.

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Плимут Сток Сити Чемпионшип Максим Таловеров трансферы
Николай Титюк Источник: Украинский футбол
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