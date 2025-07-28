ГРИГОРЧУК: «Сразу после ухода из ЛНЗ у меня было одно предложение, но...»

После завершения прошлого сезона руководство черкасского ЛНЗ неожиданно уволило Романа Григорчука с должности главного тренера первой команды.

Украинский специалист, эксклюзивно для Sport.ua, рассказал, какие варианты продолжения карьеры у него были после ухода из расположения «фиолетовых», заявив, что никто из украинских клубов не проявил предметного интереса.

– Были ли у вас какие-то предложения после увольнения из ЛНЗ?

– Предложений из Украины не было! Сразу после ухода из ЛНЗ у меня было предложение из очень далекой страны, но я ее сразу отклонил. В последний месяц у меня не было предложений, – лаконично ответил Григорчук.

В должности главного тренера ЛНЗ Романа Григорчука сменил украинский специалист Виталий Пономарев, который сейчас готовит черкасскую команду к старту в новом сезоне Украинской Премьер-лиги.