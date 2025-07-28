ГРИГОРЧУК: «Сразу после ухода из ЛНЗ у меня было одно предложение, но...»
Специалист признался, что отклонил одно предложение
После завершения прошлого сезона руководство черкасского ЛНЗ неожиданно уволило Романа Григорчука с должности главного тренера первой команды.
Украинский специалист, эксклюзивно для Sport.ua, рассказал, какие варианты продолжения карьеры у него были после ухода из расположения «фиолетовых», заявив, что никто из украинских клубов не проявил предметного интереса.
– Были ли у вас какие-то предложения после увольнения из ЛНЗ?
– Предложений из Украины не было! Сразу после ухода из ЛНЗ у меня было предложение из очень далекой страны, но я ее сразу отклонил. В последний месяц у меня не было предложений, – лаконично ответил Григорчук.
В должности главного тренера ЛНЗ Романа Григорчука сменил украинский специалист Виталий Пономарев, который сейчас готовит черкасскую команду к старту в новом сезоне Украинской Премьер-лиги.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Максим Таловеров пока не может дебютировать в составе английского «Сток Сити»
Металлист 1925 выступил с заявлением о ситуации вокруг Алексея Сидорова