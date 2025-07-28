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Италия
28 июля 2025, 12:33 |
367
0

В услугах Довбика заинтересованы клубы из Англии и Италии. Что решит Рома?

Журналист Маттео Моретти сообщил последние новости о возможном трансфере украинского форварда

28 июля 2025, 12:33 |
367
0
В услугах Довбика заинтересованы клубы из Англии и Италии. Что решит Рома?
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Форвард сборной Украины и итальянской «Ромы» Артем Довбик может покинуть нынешний клуб во время летнего трансферного окна. ОБ этом сообщил авторитетный итальяняский журналист Маттео Моретти.

Он прокомментировал последние слухи, которые отправляли 28-летнего футболиста в Турцию за 35 млн евро.

Моретти сообщил, что «Рома» открыта к предложениям о трансфере Довбика, однако клуб планирует заработать 40 млн евро. В услугах украинца заинтересованы команды из итальянской Серии А и английской Премьер-лиги, однако инсайдер не назвал имена клубов.

«Волки» не будут рассматривать предложения ниже 40 млн евро, так как потратили на игрока 30,5 млн евро плюс 5% из этой суммы были прописаны бонусами в контракте Довбика. Кроме того, за следующий переход футболиста римскому клубу нужно отдать 10% от трансфера испанской «Жироне».

Если другие команды не смогут удовлетворить финансовые запросы «Ромы», Довбик останется в Риме, где будет бороться за место в стартовом составе под руководством Джан Пьеро Гасперини.

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Рома Рим Артем Довбик трансферы трансферы Серии A трансферы АПЛ
Николай Титюк Источник: YouTube
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