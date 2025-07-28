В услугах Довбика заинтересованы клубы из Англии и Италии. Что решит Рома?

Форвард сборной Украины и итальянской «Ромы» Артем Довбик может покинуть нынешний клуб во время летнего трансферного окна. ОБ этом сообщил авторитетный итальяняский журналист Маттео Моретти.

Он прокомментировал последние слухи, которые отправляли 28-летнего футболиста в Турцию за 35 млн евро.

Моретти сообщил, что «Рома» открыта к предложениям о трансфере Довбика, однако клуб планирует заработать 40 млн евро. В услугах украинца заинтересованы команды из итальянской Серии А и английской Премьер-лиги, однако инсайдер не назвал имена клубов.

«Волки» не будут рассматривать предложения ниже 40 млн евро, так как потратили на игрока 30,5 млн евро плюс 5% из этой суммы были прописаны бонусами в контракте Довбика. Кроме того, за следующий переход футболиста римскому клубу нужно отдать 10% от трансфера испанской «Жироне».

Если другие команды не смогут удовлетворить финансовые запросы «Ромы», Довбик останется в Риме, где будет бороться за место в стартовом составе под руководством Джан Пьеро Гасперини.