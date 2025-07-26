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  4. Довбик пропустил тренировку Ромы и не попал в заявку команды. Есть причина
Италия
26 июля 2025, 11:17 |
377
0

Довбик пропустил тренировку Ромы и не попал в заявку команды. Есть причина

Украинский футболист не поможет римскому клубу из-за мышечной усталости

26 июля 2025, 11:17 |
377
0
Довбик пропустил тренировку Ромы и не попал в заявку команды. Есть причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

26 июля состоится товарищеский матч, в котором встретятся немецкий «Кайзерслаутен» и итальянская «Рома». Команды сыграют на стадионе «Fritz-Walter-Stadion» в Кайзерслаутене, встреча начнется в 19:00 по киевскому времени.

Накануне стало известно, что форвард сборной Украины и римского клуба Артем Довбик пропустил тренировку и не попал в заявку на контрольный матч. По информации итальянской прессы, 28-летний футболист продолжает восстанавливаться, так как ранее медицинский штаб «волков» диагностировал у игрока мышечную усталость.

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини не намерен форсировать возвращения форварда и ждет полного выздоровления украинца. Довбик занимается индивидуально, без тяжелых нагрузок и беговой работы.

В атаке наставник итальянской команды сможет рассчитывать на новичка Эвана Фергюсона, Стефана Эль-Шаарави, Матиаса Суле и 21-летнего Луиджи Керубини.

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Николай Титюк Источник: Forza Roma
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