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  4. Есть уверенность. ПСЖ продолжает работать над подписанием Забарного
Франция
28 июля 2025, 10:20 |
396
2

Есть уверенность. ПСЖ продолжает работать над подписанием Забарного

Украинец уже согласился на переход

28 июля 2025, 10:20 |
396
2
Есть уверенность. ПСЖ продолжает работать над подписанием Забарного
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный близок к трансферу в «ПСЖ», сообщает Николо Скира.

По информации источника, парижский гранд уверен в том, что достигнет соглашения с 22-летним футболистом. Украинец согласовал условия личного контракта.

В прошедшем сезоне Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 1 голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 42 миллиона евро.

Ранее сообщалось о том, что лучший игрок сборной Украины может перейти в «Челси».

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Илья Забарный трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Борнмут ПСЖ Николо Скира
Даниил Кирияка Источник: Николо Скира
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Комментарии 2
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Burevestnik
брехня   
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vasilichn
Уже было, Спорт.юа, что нового Вы написали???
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