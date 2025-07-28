Есть уверенность. ПСЖ продолжает работать над подписанием Забарного

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный близок к трансферу в «ПСЖ», сообщает Николо Скира.

По информации источника, парижский гранд уверен в том, что достигнет соглашения с 22-летним футболистом. Украинец согласовал условия личного контракта.

В прошедшем сезоне Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 1 голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 42 миллиона евро.

Ранее сообщалось о том, что лучший игрок сборной Украины может перейти в «Челси».