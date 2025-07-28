Мадридский Реал готовит суперпредложение по лучшему игроку мира
Родри привлекает внимание испанского гранда
Испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри привлекает внимание мадридского «Реала», сообщает Caught Offside.
По информации источника, «сливочные» готовят суперпредложение по 28-летнему футболисту: обмен на Эдуардо Камавингу, Родриго Гоеса + доплата в 40 миллионов евро. Английский клуб не намерен прощаться со своим игроком. Действующее соглашение между сторонами рассчитано до лета 2027 года.
Почти весь прошедший сезон Родри пропустил из-за травмы крестообразных связок. За 8 сыгранных матчей он отличился 1 голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 110 миллионов евро.
В 2024 году Родри стал обладателем «Золотого мяча».
Ранее сообщалось о том, что вратарь «Реала» рассказал о своем будущем.
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