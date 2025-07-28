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Испания
28 июля 2025, 10:01 |
1859
1

Мадридский Реал готовит суперпредложение по лучшему игроку мира

Родри привлекает внимание испанского гранда

28 июля 2025, 10:01 |
1859
1
Мадридский Реал готовит суперпредложение по лучшему игроку мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Родри

Испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри привлекает внимание мадридского «Реала», сообщает Caught Offside.

По информации источника, «сливочные» готовят суперпредложение по 28-летнему футболисту: обмен на Эдуардо Камавингу, Родриго Гоеса + доплата в 40 миллионов евро. Английский клуб не намерен прощаться со своим игроком. Действующее соглашение между сторонами рассчитано до лета 2027 года.

Почти весь прошедший сезон Родри пропустил из-за травмы крестообразных связок. За 8 сыгранных матчей он отличился 1 голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 110 миллионов евро.

В 2024 году Родри стал обладателем «Золотого мяча».

Ранее сообщалось о том, что вратарь «Реала» рассказал о своем будущем.

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Родри Реал Мадрид Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Эдуардо Камавинга Родриго Гоес
Даниил Кирияка Источник: Caughtoffside
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Комментарии 1
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Valera DomS
что за бред.кто вообще в это верит?Перес не покупает возростных футболистов ему уже почти 30,тем более после крестов!думаете в Мадриде вообще бараны работают)))
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