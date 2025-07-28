Мадридский Реал готовит суперпредложение по лучшему игроку мира

Испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри привлекает внимание мадридского «Реала», сообщает Caught Offside.

По информации источника, «сливочные» готовят суперпредложение по 28-летнему футболисту: обмен на Эдуардо Камавингу, Родриго Гоеса + доплата в 40 миллионов евро. Английский клуб не намерен прощаться со своим игроком. Действующее соглашение между сторонами рассчитано до лета 2027 года.

Почти весь прошедший сезон Родри пропустил из-за травмы крестообразных связок. За 8 сыгранных матчей он отличился 1 голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 110 миллионов евро.

В 2024 году Родри стал обладателем «Золотого мяча».

Ранее сообщалось о том, что вратарь «Реала» рассказал о своем будущем.