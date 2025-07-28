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Испания
28 июля 2025, 09:23 | Обновлено 28 июля 2025, 09:24
429
0

«Переговоры идут». Вратарь Реала рассказал о своем будущем

Тибо Куртуа намерен продолжить карьеру в Мадриде

28 июля 2025, 09:23 | Обновлено 28 июля 2025, 09:24
429
0
«Переговоры идут». Вратарь Реала рассказал о своем будущем
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Бельгийский голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал ситуацию с продлением контракт с испанским грандом:

«Мое продление контракта? Переговоры продолжаются. Я хочу остаться в «Реале» как можно дольше».

Действующее соглашение между бельгийцем и «сливочными» истекает летом 2027 года.

В прошедшем сезоне Тибо Куртуа провел 53 матча на клубном уровне, 17 из которых стали сухими, и пропустил 63 мяча. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что игрок старта «Реала» не входит в планы Хаби Алонсо.

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Тибо Куртуа Реал Мадрид продление контракта
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
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