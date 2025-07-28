«Переговоры идут». Вратарь Реала рассказал о своем будущем

Бельгийский голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал ситуацию с продлением контракт с испанским грандом:

«Мое продление контракта? Переговоры продолжаются. Я хочу остаться в «Реале» как можно дольше».

Действующее соглашение между бельгийцем и «сливочными» истекает летом 2027 года.

В прошедшем сезоне Тибо Куртуа провел 53 матча на клубном уровне, 17 из которых стали сухими, и пропустил 63 мяча. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что игрок старта «Реала» не входит в планы Хаби Алонсо.