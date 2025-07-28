«Переговоры идут». Вратарь Реала рассказал о своем будущем
Тибо Куртуа намерен продолжить карьеру в Мадриде
Бельгийский голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал ситуацию с продлением контракт с испанским грандом:
«Мое продление контракта? Переговоры продолжаются. Я хочу остаться в «Реале» как можно дольше».
Действующее соглашение между бельгийцем и «сливочными» истекает летом 2027 года.
В прошедшем сезоне Тибо Куртуа провел 53 матча на клубном уровне, 17 из которых стали сухими, и пропустил 63 мяча. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что игрок старта «Реала» не входит в планы Хаби Алонсо.
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