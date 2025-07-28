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Лига Европы
28 июля 2025, 09:59 |
1620
1

Туран обратился к фанатам Шахтера перед матчем с Бешикташем в Кракове

Коуч «горняков» пригласил фанатов на матч Лиги Европы

28 июля 2025, 09:59 |
1620
1
Туран обратился к фанатам Шахтера перед матчем с Бешикташем в Кракове
ФК Шахтер Донецк. Арда Туран

Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран обратился к фанатам донецкого клуба перед ответным матчем против «Бешикташа» в квалификации Лиги Европы.

«Благодарю всех фанатов «Шахтера» за поддержку в Финляндии. Они нас отлично поддерживали. Теперь на очереди наш матч в Кракове. Нам очень нужна поддержка. Жду всех фанатов «Шахтера» на матче в Кракове», – сказал Туран.

В первом матче «горняки» одержали убедительную победу (4:2).Ответный матч между Шахтером и Бешикташем запланирован на четверг, 31 июля. Стартовый свисток раздастся в 21:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Бешикташ хочет подписать звезду сборной Украины после фиаско с Шахтером

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Арда Туран Шахтер Донецк Бешикташ Лига Европы
Олег Вахоцкий Источник: ФК Шахтер Донецк
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Burevestnik
чи можуть на матч піти звичайні вболівальники клубу, чи тільки фанати?
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