Туран обратился к фанатам Шахтера перед матчем с Бешикташем в Кракове

Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран обратился к фанатам донецкого клуба перед ответным матчем против «Бешикташа» в квалификации Лиги Европы.

«Благодарю всех фанатов «Шахтера» за поддержку в Финляндии. Они нас отлично поддерживали. Теперь на очереди наш матч в Кракове. Нам очень нужна поддержка. Жду всех фанатов «Шахтера» на матче в Кракове», – сказал Туран.

В первом матче «горняки» одержали убедительную победу (4:2).Ответный матч между Шахтером и Бешикташем запланирован на четверг, 31 июля. Стартовый свисток раздастся в 21:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Бешикташ хочет подписать звезду сборной Украины после фиаско с Шахтером