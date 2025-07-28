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  4. «Все мысли о Полтаве». Сапуга рассказал о возвращении после травмы
Украина. Премьер лига
28 июля 2025, 09:33 |
77
0

«Все мысли о Полтаве». Сапуга рассказал о возвращении после травмы

Украинский полузащитник почти не играл в прошлом сезоне

28 июля 2025, 09:33 |
77
0
«Все мысли о Полтаве». Сапуга рассказал о возвращении после травмы
Рух. Марко Сапуга

Украинский полузащитник львовского «Руха» Марко Сапуга прокомментировал возвращение к футболу после того, как пропустил почти весь прошлый сезон из-за травмы:

– Очень рад вернуться на поле. У меня была длительная реабилитация, и я соскучился по партнерам по команде и игре. Иван Федык много общался со мной, я чувствую доверие тренерского штаба. Главное сейчас – восстановить хорошую форму.

Это были контрольные спарринги, которые важны для набора оптимальной формы перед стартом УПЛ. Команда готова к официальным матчам – теперь все мысли о «Полтаве». Хочется удачно начать сезон и порадовать болельщиков домашней победой. Команда сделает все возможное, чтобы добиться положительного результата в этой игре.

Ранее сообщалось о том, что защитник «Руха» пропустит первую игру УПЛ из-за травмы.

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