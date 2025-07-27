Защитник Руха пропустит первую игру УПЛ из-за травмы

Как стало известно Sport.ua, защитник «Руха» Денис Слюсар из-за повреждения пропустит стартовый матч УПЛ – с «Полтавой», который состоится 1 августа.

Поскольку календарный поединок второго тура «Рух» – «Динамо» перенесен из-за участия киевлян в квалификации Лиги чемпионов, это сыграет на руку Слюсарю, и он успеет восстановиться к следующей встрече – с «Оболонью», которая запланирована на 16 августа.

В июле в расположении «Руха» на просмотре находились два представителя «Карпат».

Бразилец Фабиано продолжит выступления за «Рух» на правах аренды, а решение по Ивану Чабану будет принято в ближайшее время.