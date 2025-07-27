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Украина. Премьер лига
27 июля 2025, 22:21 | Обновлено 27 июля 2025, 22:27
242
0

Защитник Руха пропустит первую игру УПЛ из-за травмы

На руку Денису Слюсара будет перенос игры с «Динамо»

27 июля 2025, 22:21 | Обновлено 27 июля 2025, 22:27
242
0
Защитник Руха пропустит первую игру УПЛ из-за травмы
ФК Рух. Денис Слюсар

Как стало известно Sport.ua, защитник «Руха» Денис Слюсар из-за повреждения пропустит стартовый матч УПЛ – с «Полтавой», который состоится 1 августа.

Поскольку календарный поединок второго тура «Рух» – «Динамо» перенесен из-за участия киевлян в квалификации Лиги чемпионов, это сыграет на руку Слюсарю, и он успеет восстановиться к следующей встрече – с «Оболонью», которая запланирована на 16 августа.

В июле в расположении «Руха» на просмотре находились два представителя «Карпат».

Бразилец Фабиано продолжит выступления за «Рух» на правах аренды, а решение по Ивану Чабану будет принято в ближайшее время.

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Рух Львов Денис Слюсар травма инсайд Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Фабиано Родригес Перейра Иван Чабан Полтава
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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