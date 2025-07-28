Динамо приняло решение прекратить работу над трансферами. Известна причина

Киевское «Динамо» приняло решение временно прекратить работу на трансферном рынке – те футболисты, которых ранее неоднократно связывали с «бело-синими», в Украину не приедут.

По информации источника, главная проблема связана с деньгами, так как за легионера среднего уровня нужно переплатить в несколько раз, чтобы он согласился играть в Премьер-лиге в условиях войны.

«Действительно игроки отказываются приезжать, хотя «Динамо» предлагало потенциальным новичкам условия в 3-4 раза выше, чем в предыдущих клубах, но агенты и семьи игроков требуют еще больше. Ситуация выглядит так, что сейчас в Киев очень тяжело привезти легионера хотя бы немного выше среднего уровня.

По нашей информации, примерно 240 миллионов гривен было выделено на усиление позиций центрального защитника и нападающего. Однако селекция на данный момент поставлена на паузу», – сообщил источник.