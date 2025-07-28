Динамо приняло решение прекратить работу над трансферами. Известна причина
Легионеры и их агенты требуют больше денег, в Киеве не готовы идти на такой шаг
Киевское «Динамо» приняло решение временно прекратить работу на трансферном рынке – те футболисты, которых ранее неоднократно связывали с «бело-синими», в Украину не приедут.
По информации источника, главная проблема связана с деньгами, так как за легионера среднего уровня нужно переплатить в несколько раз, чтобы он согласился играть в Премьер-лиге в условиях войны.
«Действительно игроки отказываются приезжать, хотя «Динамо» предлагало потенциальным новичкам условия в 3-4 раза выше, чем в предыдущих клубах, но агенты и семьи игроков требуют еще больше. Ситуация выглядит так, что сейчас в Киев очень тяжело привезти легионера хотя бы немного выше среднего уровня.
По нашей информации, примерно 240 миллионов гривен было выделено на усиление позиций центрального защитника и нападающего. Однако селекция на данный момент поставлена на паузу», – сообщил источник.
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Скажіть уже просто: ми вирішили зробити ставку на академію.
А справжня причина: сурок тупо жме грошей, думає що от ми ж виграли чемпіонат минулий, значить може так буде проканувати і надалі.
Не буде.
І скоро ви вболівальники Динамо в цьому переконаєтесь.
Зокрема не можу дочекатись очної зустрічі Шахтар - Динамо. Де ми від вас не залишимо камня на камені.
Пушича уже немає. Настала ера Шахтаря.