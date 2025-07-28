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Украина. Премьер лига
28 июля 2025, 09:33 |
998
2

Динамо приняло решение прекратить работу над трансферами. Известна причина

Легионеры и их агенты требуют больше денег, в Киеве не готовы идти на такой шаг

28 июля 2025, 09:33 |
998
2
Динамо приняло решение прекратить работу над трансферами. Известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» приняло решение временно прекратить работу на трансферном рынке – те футболисты, которых ранее неоднократно связывали с «бело-синими», в Украину не приедут.

По информации источника, главная проблема связана с деньгами, так как за легионера среднего уровня нужно переплатить в несколько раз, чтобы он согласился играть в Премьер-лиге в условиях войны.

«Действительно игроки отказываются приезжать, хотя «Динамо» предлагало потенциальным новичкам условия в 3-4 раза выше, чем в предыдущих клубах, но агенты и семьи игроков требуют еще больше. Ситуация выглядит так, что сейчас в Киев очень тяжело привезти легионера хотя бы немного выше среднего уровня.

По нашей информации, примерно 240 миллионов гривен было выделено на усиление позиций центрального защитника и нападающего. Однако селекция на данный момент поставлена на паузу», – сообщил источник.

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Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ
Николай Титюк
Николай Титюк Источник
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Перець
Динамо що не гравець приходить новий то баласт
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Перший Серед Рівних
Легіонери так сильно не хочуть їхати в Україну, що їдуть у всі клуби крім Динамо Київ. 
Скажіть уже просто: ми вирішили зробити ставку на академію. 
А справжня причина: сурок тупо жме грошей, думає що от ми ж виграли чемпіонат минулий, значить може так буде проканувати і надалі.
Не буде.
І скоро ви вболівальники Динамо в цьому переконаєтесь. 
Зокрема не можу дочекатись очної зустрічі Шахтар - Динамо. Де ми від вас не залишимо камня на камені. 
Пушича уже немає. Настала ера Шахтаря.
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