Киевское Динамо и Александрия проиграли борьбу за 22-летнего защитника

Центральный защитник Рон Рачи, который выступает за «Приштину», определился с клубом, в котором продолжит карьеру.

В услугах 22-летнего футболиста были заинтересованы два представителя Украинской Премьер-лиги – киевское «Динамо» и «Александрия». По информация издания Sportske novosti, обе команды делали предложения о трансфере Рона, но получили отказ.

Сообщается, что «Приштина» отказалась продавать косовского футболиста из-за того, что украинские клубы предложили недостаточную сумму за переход защитника.

После этого, к «Приштине» обратился хорватский «Хайдук», который договорился о трансфере за 300 тысяч евро. Стороны согласовали все условия будущего соглашения и личного контракта Рачи.

Рон Рачи провел 32 матча на клубном уровне в прошлом сезоне, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. Сыграл один поединок за сборную Косова. Ориентировочная стоимость защитника составляет 325 тысяч евро.